Etica, sicurezza, formazione: Giemme al fianco delle istituzioni per il lavoro del futuro

La sicurezza sul lavoro, la cultura della legalità e la valorizzazione delle competenze non sono principi

astratti,

ma sfide concrete che richiedono ogni giorno azioni responsabili e visione.

È in questo spirito che Giemme parteciperà all’iniziativa promossa dall’ordine dei consulenti del lavoro

di Catanzaro “Lavoro, Etica e Legalità – L’impegno dei Consulenti del Lavoro per la Legalità”,

in programma lunedì 5 maggio 2025, presso la Sala della Casa delle Culture – Palazzo della

Provincia di Catanzaro.

Una presenza naturale per chi, come Giemme, opera quotidianamente per affiancare imprese, enti e

professionisti nella costruzione di ambienti di lavoro più sicuri, inclusivi e orientati allo sviluppo delle

competenze.

In un tempo segnato da profonde trasformazioni tecnologiche — dall’intelligenza artificiale alla

digitalizzazione dei processi — il vero cambiamento passa attraverso la formazione delle persone e la

diffusione della cultura della responsabilità.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e del mondo professionale:

tra gli altri, il Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno

Wanda Ferro, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca,

il Direttore Regionale INAIL Teresa Citarro e il testimone di giustizia Antonino Bartuccio.

Una presenza qualificata che conferma l’importanza di promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni,

imprese e professionisti per affrontare con serietà i temi della sicurezza e della legalità.

«La sicurezza non può essere vissuta come un adempimento formale, ma deve diventare cultura

diffusa e investimento nel futuro del lavoro,» afferma Antonio Gaetano, amministratore di Giemme.

«La formazione è il primo strumento per proteggere la dignità delle persone e accompagnare

l’innovazione in modo responsabile.»

In linea con questa visione, Giemme ha scelto di investire nella creazione di un Hub formativo di nuova

generazione, uno spazio interamente dedicato alla crescita delle competenze, alla cultura della

prevenzione e allo sviluppo personale.

Essere parte di iniziative come questa significa, per Giemme, rinnovare ogni giorno l’impegno a mettere

formazione, sicurezza e legalità al centro della cultura del lavoro e dello sviluppo sostenibile.