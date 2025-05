Portoferraio, arcieri del Grande Falco in spolvero

Giovani arcieri elbani crescono. Nelle ultime gare del Trofeo Pinocchio, inserito nel ‘Memorial Faraoni’, disputate a Procchio, i ragazzi del ‘Grande Falco’ hanno conquistato ben 5 medaglie (tre primi posti e due secondi posti), grazie alle quali potranno così accedere alle finali nazionali. Filippo Peria non ha tradito le attese. Ha vinto da campione nella categoria Ragazzi (anni 2014/15/16). Nelle femmine 2013 è stata Gioia Imbrisca a sorprendere tutti con una splendida vittoria e quindi due primi posti. Poi Lorenzo Palella ha sfiorato il primo posto nella cat. Ragazzi 2012, per una manciata di punti e si è piazzato al secondo posto, conquistando la finale. Un altro importante secondo posto è quello di Alessia Grasso (2012), anch’essa in finale con il gruppo Pinocchio, che andrà a Bolzano. Le piccole Alice Lisanti, Chloe Valentini e Sveva Giunchino si sono prese il podio a squadre della classe 2015 /16/17 e la piccolissima Egle Gentili (2017) si è piazzata al primo posto. Nella bella cornice del campo sportivo di Procchio, addobbato a festa come si deve, sono state premiate anche le due squadre olimpiche del ‘Grande Falco’, quella maschile formata da Lorenzo Palella, Lorenzo Nuccetelli e Leonardo Cafaro e quella femminile composta da Alessia Grasso, Dora Cafaro e Sveva Giunchino. Erano presenti alla manifestazione il presidente del Comitato Toscano Fitarco, Marco Centini, la banda elbana Giuseppe Pietri. Silvia Ribecai, consigliera della Fitarco nazionale, Martina Tampucci, membro della Regione e i tecnici del Comitato Toscano. Ha fatto gli onori di casa il sindaco del comune di Marciana, Simone Barbi. Ora il ‘Grande Falco’ ha nel mirino altre date. Il 28 e 29 giugno si organizzeranno altre due competizioni Fitardi, tipo round, con valenza regionale, adatte in maggior modo agli adulti, dove si praticherà anche il tiro olimpico a 70 mt per le classi di età più matura.