Nel mio nome raggruppa una serie di racconti, i cui protagonisti sono personaggi vissuti tra la fine del secolo scorso e il primo decennio del Terzo Millennio, nella Provincia di Livorno, sulla Costa Tirrenica e sulla maggiore isola della Toscana, l’Elba. Sono uomini e donne di cui la Storia non si è occupata, se non per essere stati coinvolti, loro malgrado, in eventi tragici e drammatici, quali il primo grande disastro ambientale (1967) causato dalla petroliera Torrey Canyon, arenatasi al largo della Cornovaglia, liberando in mare 120 mila tonnellate di grezzo, oppure la collisione nelle acque prospicienti il porto di Livorno del traghetto Moby Prince (1991) con la petroliera Agip Abruzzo, nel cui conseguente rogo persero la vita 140 passeggeri (solo uno si sarebbe salvato), oppure le vicende del secondo conflitto mondiale con la testimonianza di un sopravvissuto alla lunga marcia dell’esercito italiano in ritirata dall’infausta Campagna di Russia, fino ad arrivare all’esplosione dei social nelle relazioni interpersonali con l’intramontabile dongiovannismo. Si scopre così una teoria di personaggi minori che hanno costellato la vita di Provincia e che si sono prodigati nella ricerca di un qualcosa che desse significato e spessore alla vita. Con la loro esperienza si sono fatti promotori di valori universali, in un’epoca, come la nostra, in cui si è persa la stella popolare della convivenza pacifica fra popoli. ‘Thanatos’ sta prevalendo su ‘Eros’. Da queste persone umili, divenute pietre d’angolo che hanno lasciato testimonianza del loro nome, l’insegnamento sul percorso da intraprendere per gli anni a venire.

