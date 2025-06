LEGALITÀ, RECUPERO PATRIMONIO PUBBLICO, VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ

Governare la bellezza, vuol dire tante cose. È anzi tutto saper governare la comunità. Significa rendere fruibile la bellezza, i patrimoni ed i servizi; significa risolvere i problemi locali. Vuol dire anche inaugurare una delegazione comunale rifunzionalizzando parte di quei patrimoni pubblici che spesso sono abbandonati o male utilizzati e spessissimo appaiono brutti. Ma governare la bellezza significa anche mettere questi beni pubblici a disposizione di tutti quelli che vogliono fare impresa e sviluppo in e per i territori. È pure riuscire ad ottimizzare le poche risorse che i piccoli comuni hanno a disposizione, sia per offrire risposte ai cittadini, sia per valorizzare i tanti patrimoni identitari e distintivi locali, in chiave di sviluppo turistico competitivo. Comporta saper assumersi le necessarie responsabilità per ingaggiare e vincere le sfide di innovazione, crescita e progresso in ambito locale e regionale. Ma governare la bellezza è anche legalità, col superamento del degrado e la presenza dello Stato, a partire dalle forze dell’ordine. Ed è anche capacità di rileggere gli errori del passato senza infingimenti per superarli ed andare avanti nella gestione delle cosa pubblica locale. È dialogo istituzionale ed anche a sinergia fruttuosa tra pubblico e privato. È la pedagogia del territorio e l’educazione alla valorizzazione anche economica del patrimonio locale. È il senso ed il rispetto delle istituzioni e filiera. È la difesa della meritocrazia e riuscire a darsi sempre nuovi obiettivi, come classe dirigente, nell’interesse comune, scardinando prassi e dimostrando coraggio e visione, non avendo paura di sorprendersi e di suscitare meraviglia.

GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA NUOVA DELEGAZIONE COMUNALE ALLA MARNA

È con queste riflessioni, con queste analisi ma anche con queste ed altre provocazioni che è stato declinato il progetto o, come lo ha definito Federico Smurra, segretario provinciale dell’Unpli Cosenza, il vero e proprio manifesto della bellezza promosso attraverso il format di confronto itinerante sui territori, ideato dall’associazione europea Otto Torri sullo Jonio e che nei giorni scorsi è stato ospitato a Pietrapaola, in occasione della bella, riuscita e partecipata cerimonia di inaugurazione della nuova delegazione municipale alla Marina, da parte del Sindaco Manuela Labonia che ha registrato complimenti unanimi per la complessiva azione di buon governo messa in campo.

NUTRITA PLATEA DI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI LOCALI E REGIONALI

Coordinati dal comunicatore strategico e lobbista Lenin Montesanto, insieme al Primo Cittadino Labonia ed a Smurra, hanno portato il loro contributo anche Filomena Greco dell’azienda iGreco di Cariati; il Sindaco di Warstein Thomas Schöne, cittadina tedesca con la quale Pietrapaola è storicamente gemellata; Antonello Rispoli dell’Ente Nazionale Microcredito; i sindaci Umberto Mazza di Caloveto, Vincenzo Grispino di Mandatoriccio, Flavio Stasi di Corigliano – Rossano; la vice sindaco di Strongoli Elena Tesoriere; il consigliere regionale Giuseppe Graziano; la direttrice del Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni (MuMaM) Assunta Scorpiniti; l’Amministratore Unico della Sorical Cataldo Calabretta; il Comandante del Reparto Carabinieri di Corigliano-Rossano, il Tenente Colonnello Marco Gianluca Filippi e Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale.

TUTTI IN PROCESSIONE CON LA BANDA MUSICALE E DUE TAGLI DEL NASTRO

Radunatisi difronte alle Chiesa S.Maria di S.Maria Assunta, i numerosi intervenuti da tutto il territorio, con una nutrita presenza di studenti ai quali è stata consegnato un piccolo tricolore, sono stati accompagnati in festosa processione davanti al cancello della adiacente nuova delegazione dal Sindaco e dagli assessori e consiglieri, insieme al complesso bandistico Nicola Gorgoglione – Città di Pietrapaola, presieduto da Giuseppe Longo e diretta dal Maestro Franco Arcangelo. – Dopo l’esecuzione degli inni nazionali, tedesco e italiano sono stati letti alcuni contributi sulla Costituzione da parte di una rappresentanza degli studenti della secondaria superiore cittadina (Vincenzo, Ginevra, Giuseppe e Noemi). A loro il vicesindaco Giuseppe Forciniti, l’assessore Giuseppe Parrotta ed il consigliere Giuseppe Abbate hanno consegnato i kit sulla Carta Costituzionale donati dall’Amministrazione Comunale in vista della Festa della Repubblica del 2 Giugno. – Nel corso degli interventi, inoltre, sono stati consegnati dal consigliere comunale Giovanni Porro, supervisore del Servizio Civile, gli attestati agli 8 volontari che hanno beneficiato di questa opportunità (Anna Graziano, Domenico Lappanese, Leonardo Mazzi, Irene Cuda, Francesco Ventura, Alfonso Porto, Rosi Audino e Giandomenico Russo). – E sempre nel corso dell’articolata manifestazione pubblica, ospitata nell’atrio della nuova delegazione, Giancarlo Campisi ha presentato alla nutrita platea tutte le funzionalità della nuova app sulla complessiva offerta turistica, culturale e dei servizio di Pietrapaola. – Al primo taglio del nastro al cancello che ha sancito l’avvio dell’evento è seguito, al termine degli interventi, la benedizione della nuova struttura da parte del Parroco Don Luigi Martino ed un secondo taglio del nastro concluso dal brindisi con Gran Cuvée Millesimato Bianco offerto da iGreco. – La cerimonia si è conclusa con un ringraziamento particolare del Sindaco a tutti i componenti della Giunta ed ai consiglieri per il prezioso lavoro di squadra che essi continuano a garantire e con la consegna di un dono simbolico ai dipendenti comunali Masino Golluscio e Gino Madeo, per il loro spirito di servizio e collaborazione.

SINDACO LABONIA HA RINGRAZIATO TUTTI I SUOI ASSESSORI E CONSIGLIERI

Governare la bellezza – ha sottolineato il Sindaco Labonia ringraziando tutta la Giunta, il Consiglio e l’apparato amministrativo più i tanti colleghi ed ospiti intervenuti – è oggi restituire alla comunità un patrimonio immobiliare, rigenerato, reso più bello e funzionale. Significa quindi garantire ai dipendenti spazi idonei e la dignità del lavoro; significa – ha detto definendo un impegno la Costituzione consegnata agli studenti – continuare ad offrire a tutti i cittadini trasparenza e qualità nei servizi, nel presente e nel futuro.

MONTESANTO (MID®): PIÙ SORRISI PER STOPPARE ASSUEFAZIONE AL BRUTTO

Col format itinerante #governiamolabellezza – ha spiegato Lenin Montesanto – vogliamo stimolare anzi tutto la connessione tra realtà che non si conoscono: comuni, associazioni, operatori ed attori economico-sociali. E lo facciamo per far emergere una cosa che manca tantissimo nella percezione interna ed esterna dei calabresi: il sorriso; quel sorriso grazie al quale – ha scandito – ci accorgeremmo subito che passare dall’impossibile al possibile è molto semplice. Ci ha scocciato quella narrazione, sistematicamente negativa, piagnosa, lagnante di una terra predestinata. Noi non ne possiamo più! Serve, del resto un minimo di confronto e di onestà intellettuale – ha aggiunto – per rendersi conto che non siamo assolutamente l’ultima terra del mondo e che non c’è nessun destino catastrofico sulla nostra testa. Il governo della bellezza è anzitutto rendere fruibile la bellezza, stoppando l’assuefazione al brutto che purtroppo ha ipotecato tate generazioni di calabresi.

STRAFACE: FARE SINDACO NEI PICCOLI COMUNI RESTA MISSIONE QUOTIDIANA

Oggi – ha detto il presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface – è una giornata di festa per la comunità di Pietrapaola. Fare il sindaco in una piccola comunità, come quella di Pietrapaola, con tante criticità e poche risorse come in tutti i piccoli comuni, è una missione quotidiana importante, soprattutto in territori come questi che hanno un dono naturale, da difendere e promuovere; un dono rappresentato da un patrimonio identitario che questi territori ereditano, dal mare all’entroterra al centro storico. Ecco, anche questo significa governare la bellezza. E mi è piaciuto molto – ha concluso la Straface – il dono che ha fatto oggi il Sindaco ai giovani studenti: la Costituzione della nostra Repubblica anche perché ci ha offerto spunti interessantissimi per parlare di diritti, di inclusione, di rispetto della dignità delle donne, di femminicidio e di diritto alla salute.

RISPOLI (YES I START UP): NUOVA DELEGAZIONE ANCHE A SOSTEGNO IMPRESE

Il programma Yes I Start Up Calabria, promosso dall’Ente Nazionale per il Microcredito in collaborazione con la Regione e numerosi attori locali, rappresenta – è intervenuto Antonello Rispoli dell’Ente Nazionale Microcredito – una delle esperienze più efficaci di sinergia tra politiche pubbliche e iniziativa privata sul territorio. In Calabria abbiamo già accompagnato oltre 3.500 persone e finanziato poco più di 1.300 idee di impresa. Potrebbe funzionare anche a Pietrapaola, attraverso la uova delegazione comunale.

GRAZIANO: RI-FUZIONALIZZAZIONE PATRIMONIO È GOVERNO DELLA BELLEZZA

Dove prima c’era una scuola, ora c’è uno spazio rifunzionalizzato e pronto ad essere una casa per la comunità. Per il consigliere regionale Giuseppe Graziano l’azione messa in campo dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Manuela Labonia che nei giorni scorsi ha consegnato alla comunità una nuova delegazione comunale alla Marina di Pietrapaola, è un valido esempio di governo della bellezza.

CALABRETTA (SORICAL): COSTITUZIONE AGLI STUDENTI È GOVERNO DELLA BELLEZZA

Si è parlato anche di servizi con l’Amministratore Unico della Sorical Cataldo Calabretta che ha esordito sottolineando la bellezza della Costituzione Repubblicana e del gesto del Sindaco Manuela Labonia di farne dono alle scuole, in uno giorno simbolico per l’istituzione locale. – Governare una risorsa come quella dell’acqua – ha detto – è sicuramente un impegno gravoso. L’acqua, che è un bene pubblico essenziale, un bene primario, è baluardo anche di equilibrio di vita. In Calabria stiamo facendo tanti passi in avanti. Sorical gestirà, non solo la grande adduzione, quindi il servizio all’ingrosso, ma anche, le reti comunali e tutti gli aspetti relativi alla depurazione, per cui, finalmente, si è avuto l’adeguamento alla normativa nazionale nonché a quella europea. – I sindaci – ha concluso – possono cogliere l’occasione di assumersi una ulteriore responsabilità rispetto a questa sfida epocale per la nostra regione ed essere quindi protagonisti della nuova realtà e delle nuove prospettive di governo condivise nella nuova Sorical.

STASI: GOVERNO BELLEZZA ANCHE EFFICIENZA AMMINISTRATIVA E QUALITÀ VITA

Recuperare il patrimonio immobiliare dei nostri territori, ri-funzionalizzarlo per restituirlo con servizi alle comunità, renderlo più accogliente e fruibile, significa lavorare per governare la bellezza dei nostri luoghi che non è soltanto appunto fatta di paesaggi e natura, ma anche di ciò che è immateriale e che può fare la differenza in termini, ad esempio, di efficienza amministrativa e di qualità della vita reale e percepita, dai residenti e dagli ospiti. – Anche il Sindaco di Corigliano – Rossano Flavio Stasi si è complimentato con la collega Labonia. Purtroppo – ha detto – c’è anche tanto brutto in giro sotto i nostri occhi, spesso proprio nel patrimonio pubblico ed anche su questa fotografia occorrerebbe fare una tutti insieme una riflessione sul passato, per cambiare rotta, restituendo bellezza a luoghi anzi tutto che diventano esempi e stimolano all’emulazione virtuosa. – Sicuramente la bellezza ed il suo governo sono anche all’ordine del giorno del progetto di Destination Management Organization (DMO) che per la prima volta nella storia del territorio sta vedendo tanti sindaci confrontarsi per ripensare lo sviluppo turistico comune della Sibaritide e del Pollino.

GRECO: GOVERNO DELLA BELLEZZA È GENTILEZZA CON RESIDENTI E OSPITI

Anche il mondo delle imprese – ha detto Filomena Greco – può e deve dare tanto al governo della bellezza, attraverso la sinergia col pubblico che va promossa, per lo sviluppo dei territori, a partire dalle straordinarie opportunità turismo esperienziale. In questa cornice, oltre alla qualità dei servizi ed alla capacità di soluzione dei problemi che garantita alle comunità residenti, governare la bellezza significa anche gentilezza non soltanto nei confronti di chi viene a trovarci, ma anche dei nostri concittadini perché è anche questo patrimonio valoriale e di sentimenti che produce benessere maggiore dell’abitare nei territori.

FILIPPI (CARABINIERI): SENZA CONTENUTI RISCHIO SOLO SCATOLE VUOTE

La conoscenza dei nostri patrimoni – ha detto Assunta Scorpiniti – è la pre-condizione del governo della bellezza, per una nuova pedagogia del territorio, partendo dal rilancio del turismo di prossimità perché – ha scandito la direttrice del MuMaM – siamo noi i primi turisti. – La politica non può più perdere tempo su cose che non si possono fare – ha aggiunto Aldo Grispino, sottolineando come anche l’imminente consegna della nuova Caserma dei Carabinieri di Mandatoriccio ed anche a servizio di Pietrapaola rappresenterà un momento importante per il governo della bellezza dei nostri territori. – Smurra ha ribadito la qualità e la felice intuizione del format #governiamolabellezza e la sua coerenza strategica sia con i progetti di destinazione turistica (DMO e DMC) che si stanno portando avanti nella Sibaritide sia con il programma regionale dei Marcatori Identitari Distintivi (MID), pilastro di Calabria Straordinaria. – Per Mazza anche il fatto che la nuova delegazione municipale alla Marina insista nella stessa area in cui si trovano la Scuola e la Chiesa rappresenta un valore aggiunto per il governo della bellezza. – Così come è governo della bellezza – ha detto la Tesoriere – la scelta competitiva di investire nei centri storici per trasformarli in alberghi diffusi, motore di turismo esperienziale internazionale e di nuova economia per i territori. – Al governo della bellezza – ha spiegato il Tenente Colonnello Filippi – che è fatto anche e soprattutto di legalità, servono i contenuti e l’impegno senza i quali anche le caserme rischiano di diventare scatole vuote, confermando la presenza e vicinanza dell’Arma e rivolgendo a tutti i rappresentanti istituzionali un appello al dialogo ed a rifiutare compromessi.