RIGENERAZIONE URBANA, I GIOVANI SEGUONO L’ARTE DI CARRASCO

La rigenerazione urbana passa anche da una sana consapevolezza civica. Grazie alla cooperazione tra Amministrazione comunale, associazioni e scuole cittadine in questi giorni abbiamo creato bellezza, rafforzando il senso di comunità. Perché abbiamo un obiettivo: continuare a costruire una città sempre più vivibile, a misura di cittadino e motivo d’orgoglio per chi la vive.

LA PARTECIPAZIONE GIOIOSA DEI BAMBINI DI MANDATORICCIO

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Mandatoriccio hanno trasformato un muro del centro storico in un’opera d’arte collettiva, guidati dall’artista cileno Eduardo “Mono” Carrasco.

OBIETTIVO: PROMUOVERE ARTE, MEMORIA E PARTECIPAZIONE

Questo laboratorio creativo è parte integrante di RISVEGLI – II Edizione, un progetto culturale poliedrico promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Aldo Grispino, in collaborazione con Cinefilos APS, Cooperativa Letteraria e Deneb ETS. Il progetto è stato finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Azione 6.8.3, erogate dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura nell’ambito dell’Avviso Attività Culturali 2023. L’obiettivo è celebrare l’arte, la memoria e la partecipazione attiva dei giovani nella valorizzazione del territorio.

UN LABORATORIO CREATIVO PER LA COMUNITÀ

RISVEGLI nelle scuole ha visto gli studenti dell’Istituto Comprensivo del Comune di Mandatoriccio impegnarsi in un laboratorio creativo sui murales sotto la guida di un artista di calibro internazionale come Eduardo “Mono” Carrasco, grafico, muralista e fondatore della Brigada Ramona Parra. L’artista, conosciuto in tutto il mondo, ha lasciato un segno della sua arte anche nella comunità di Mandatoriccio. Questo murale assume, quindi, un forte valore formativo e simbolico, che unisce arte, memoria e cittadinanza attiva. L’opera, realizzata grazie alla disponibilità di Giuseppe Filippelli e del locale Black and White, che ha messo a disposizione uno spazio murario lungo la via principale del paese, è diventata un simbolo tangibile di questa sinergia.

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LIBRO “CILE ITALIA, SOLA ANDATA”

L’inaugurazione del murale è avvenuta nei giorni scorsi. Durante l’evento è stato presentato anche il libro Cile Italia, sola andata – Storia di un profugo cileno, edito da Fuori Asse. Una testimonianza intensa che ha ulteriormente arricchito di significato l’iniziativa artistica, offrendo spunti di riflessione sulla memoria e sulle connessioni tra diverse culture.

PROGRAMMA RICCO DI ATTIVITÀ CULTURALI FINO A DICEMBRE 2025

L’inaugurazione del murale ha segnato, di fatto, l’inizio di un ricco programma di attività culturali che si svolgeranno sul territorio nel corso dei prossimi mesi. Il calendario prevede laboratori, mostre, incontri e performance, e si concluderà a dicembre 2025, confermando RISVEGLI come un progetto di lungo respiro dedicato alla rigenerazione culturale e sociale della comunità mandatoriccese.