SULLE TRACCE DEL PICCOLO PRINCIPE LE SCUOLE CHIUDONO UN ANNO SCOLASTICO EMOZIONANTE

Camminare insieme, Amministrazione comunale, Chiesa e Scuola, è la via maestra per formare cittadini consapevoli e per contribuire alla crescita della nostra comunità. Proprio come il Piccolo Principe che da all’amicizia un valore assoluto, così anche le Istituzioni cittadine, insieme, cooperano costantemente in un impegno che si rinnova ogni giorno e che in occasione del Saggio di Fine Anno, trova una delle sue espressioni più belle, quelle dei più piccoli della nostra comunità

È quanto dice il Sindaco Umberto Mazza, commentando il successo dell’evento che ha visto protagoniste la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Bennardo di Cropalati del plesso di Caloveto. Ad accompagnare il Primo Cittadino, c’erano il Vicesindaco Luigi Nigro e il Consigliere comunale Paolo Laurenzano, che, nel clima di vicinanza istituzionale dell’Amministrazione Comunale al mondo scolastico, hanno seguito l’intera manifestazione insieme al Dirigente scolastico, Giovanni Aiello, e al Parroco Don Agostino De Natale.

UN VIAGGIO NEL MONDO DEL PICCOLO PRINCIPE

Un appuntamento ormai che fa parte della tradizione, quello del Saggio di Fine anno, che conclude un percorso di studio e crescita per gli alunni. La manifestazione, ispirata al racconto di Antoine de Saint-Exupéry, si è svolta lo scorso giovedì 29 maggio nel Plesso di Via Sant’Antonio. Lo spettacolo teatrale è stato portato in scena dalla Scuola Primaria Padre Dante Vennari, mentre i ragazzi delle medie del plesso Marisa Fusaro si sono esibiti in un Saggio di musica e strumento musicale. L’immagine evocativa del Piccolo Principe ha guidato il pubblico in un percorso di riflessione e magia, affrontando temi universali quali l’amicizia, l’amore e la ricerca del senso della vita.

IMPEGNO E MERITO DI RAGAZZI, DOCENTI E FAMIGLIE

Mi complimento vivamente con tutte le scuole di Caloveto – sottolinea il Sindaco – per il tema scelto per il Saggio di Fine Anno. Le storie de Il Piccolo Principe – aggiunge – sono un classico intramontabile che veicola messaggi profondi e valori fondamentali. Un plauso sincero va a tutti i ragazzi, ai docenti e alle famiglie per l’impegno profuso – conclude Umberto Mazza – nella preparazione e nella realizzazione di questo bellissimo evento, che ha saputo emozionare e coinvolgere tutti i present