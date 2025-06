DL Sicurezza, finalmente più difese per agenti, ora tutela per risarcimenti, pronta la proposta

“Salutiamo con grande soddisfazione l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza al Senato. Un provvedimento frutto anche di un continuo confronto fra il governo ed il Sindacato, che recepisce molte istanze formulate da chi, come noi, rappresenta la voce di migliaia di donne e uomini in divisa. Ciò ha un grande valore ancor di più in un momento storico in cui essi subiscono una sempre crescente pressione a causa della mole di servizi da espletare e delle difficoltà da affrontare, compresi i continui e insopportabili rischi di finire continuamente messi alla gogna, delegittimati e criminalizzati, nonché la triste realtà di continuare a subire danni a volte gravissimi a causa dell’espletamento del proprio dovere”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo che l’aula del Senato ha confermato la fiducia al decreto sicurezza chiesta dal governo. Approvato dalla Camera il 29 maggio, il decreto è diventato legge.

“Dall’aumento delle pene per chi aggredisce gli agenti – aggiunge Mazzetti -, passando per la possibilità di utilizzare le bodycam, e via via per altre previsioni, fino al fondamentale aumento delle spese legali a favore degli operatori, con il Dl si dimostra la dovuta considerazione ai Servitori dello Stato che, per svolgere il proprio lavoro, pagano un prezzo altissimo in termini di sacrifici e spesso di conseguenze. Proprio per questo, adesso, il prossimo passo deve essere quello di prevedere un fondo che assicuri loro il dovuto ristoro nel caso in cui restino vittima di danni ingiusti in servizio e chi è condannato a risarcirli sia insolvente. Un argomento particolarmente sentito dal popolo in divisa, rispetto al quale non a caso Fsp ha predisposto una precisa proposta”.