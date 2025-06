PaciaLonga 2025: un viaggio tra i sapori e la storia della Canazza a Legnano

Dopo il successo del ritorno nel 2024, la PaciaLonga è pronta a ripartire anche quest’anno, con la sua formula unica che unisce cultura, gastronomia, natura e gioco. L’appuntamento è per domenica 15 giugno 2025, con ritrovo dalle 11.00 a Legnano via Canazza 2, presso il maniero della Contrada Sant’Erasmo, che con Parrocchia San Pietro è promotrice dell’iniziativa, che gode del sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Giunta alla sedicesima edizione, la manifestazione mantiene intatto il suo spirito originario: valorizzare il quartiere Canazza, le sue realtà associative e la sua storia, attraverso una camminata a tappe con degustazioni e attività coinvolgenti per tutte le età. Il filo conduttore di quest’anno sarà il gioco, con dimostrazioni, installazioni e animazioni in ogni punto del percorso, che coinvolgeranno attivamente il pubblico, dai più piccoli agli adulti.

La PaciaLonga non è solo una passeggiata, ma un viaggio dentro la memoria e il tessuto vivo della Canazza, un momento di comunità e scoperta. Come sottolinea Marco Banfi della Contrada Sant’Erasmo, “anche quest’anno vogliamo offrire un’occasione per incontrarsi, per vedere luoghi che spesso sfuggono allo sguardo quotidiano e per ricordare quanto il gioco, la condivisione e il buon cibo siano strumenti potenti per unire le persone.”

“Il territorio di Legnano, della Canazza e più in generale dell’Alto Milanese è da sempre cuore pulsante dell’industria, ma è anche custode di una ricchezza artistica, culturale e sociale che merita attenzione e cura”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Come banca di credito cooperativo, crediamo nella forza della comunità e nella memoria condivisa: camminare insieme, scoprire angoli nascosti, incontrare persone e tradizioni, è un modo concreto per rafforzare il senso di appartenenza e investire nel futuro della nostra gente”.

Il tragitto si snoderà attraverso luoghi simbolici del quartiere. Dopo il ritrovo alla Contrada Sant’Erasmo, dove sarà possibile visitare la nuova galleria inaugurata a maggio in cui poter ammirare abiti e oggetti patrimonio della sfilata di Sant’Erasmo, i partecipanti partiranno a gruppi scaglionati. La prima tappa sarà il Convento delle Suore di Clausura del Carmelo, reso solenne dalla presenza canora delle stesse religiose e dall’esposizione di mantelli del corpo nobile della contrada con particolare attenzione alla Corona della Castellana. In cortile verrà servito l’antipasto: tre bruschette tricolori con pomodoro, pesto e stracciatella, per finire con burro e acciuga.

Si prosegue poi verso la Croce Rossa Italiana, dove sarà proposta una dimostrazione di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore, importante momento formativo data la crescente presenza di dispositivi DAE sul territorio.

La terza tappa è fissata all’Oratorio di San Pietro, cuore storico della Canazza, dove verrà servita la tradizionale pasta e fagioli. Un piatto simbolico della cucina lombarda che resta un must della PaciaLonga, nel segno della continuità con le edizioni passate.

Il percorso porterà quindi alla Baita degli Alpini, trasformata in una sorta di luna park d’altri tempi, in una rievocazione creativa dei divertimenti di una volta.

Dopo aver giocato, si riprende energia al Parco ILA, con una tappa dedicata al secondo piatto: insalata di pollo servita in una “michetta” scavata, una soluzione originale che coniuga tradizione e creatività.

Il rientro verso il maniero non sarà solo un ritorno simbolico, ma anche l’occasione per ammirare le pagode restaurate dell’ex sanatorio del Parco ILA e per attraversare il suggestivo passaggio accanto alla chiesetta di Sant’Erasmo, per poi concludere la giornata con dolce, caffè e amaro.

Le iscrizioni sono aperte presso la Contrada Sant’Erasmo (via Canazza 2, Legnano) dal lunedì al venerdì dalle 21.00, oppure durante l’orario lavorativo presso CFC Computer (vicolo Corridoni 6, Legnano – tel. 0331 441888). Per informazioni: Marco 334 8455185, Michela 346 0920113. L’evento è gestito interamente da volontari, che per questioni organizzative chiedono l’iscrizione alla camminata gastronomica preferibilmente entro mercoledì 11 giugno.

Sponsor: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Farmacia Legnano, Avis Legnano sezione Cristina Rossi, B.D.P Promotions, Soevis, Clementi s.a.s, Falegnameria Emmedi, Arti Grafiche Colombo, Military Accademy, Gabriele Hair Artist, Idea Sposa, Arte Sposi, Agenzia Viaggi Legnano galleria Cantoni, Nuccio Roby Gomme.