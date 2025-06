DAL SALOTTO DIFFUSO DI VAKARICI ALLA SCOPERTA DEL MONDO: AL VIA IL SECONDO CAMPO ESTIVO RAGAZZI

Formare cittadini solidali, stimolando la curiosità di conoscere il mondo: è questo uno degli obiettivi prioritari e strategici dell’Amministrazione comunale. Solo apprezzando quanto c’è attorno al contesto in cui si vive si può, infatti, dare più forza e valore al processo di consapevolezza e valorizzazione del proprio patrimonio sociale e identitario, in un comune, tra l’altro, dove i bambini stranieri rappresentano la maggioranza rispetto a quelli autoctoni. Ed è così che, partendo dal Salotto Diffuso, vero fulcro ideale e geometrico di Vakarici, i giovani andranno alla scoperta del territorio grazie al Campo Estivo dei Ragazzi.

UN’ESTATE DI SCOPERTE E CONDIVISIONE PER I GIOVANI CITTADINI

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando come questo particolare appuntamento rappresenti una scelta importante per investire sul futuro dei più giovani, offrendo loro opportunità di crescita, socializzazione, scoperta ma soprattutto di integrazione. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è organizzata dal Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) di Vaccarizzo e dall’Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS, con il patrocinio dell’Esecutivo civico.

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 20 GIUGNO

Il Campo Estivo si svolgerà da lunedì 7 a giovedì 31 luglio prossimi e accoglierà bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo venerdì 20 giugno e possono essere effettuate presso il centro di aggregazione SAI in via Skanderbeg, 21.

UN PROGRAMMA RICCO DI ESPERIENZE E AVVENTURE

Il programma, i cui dettagli saranno divulgati a breve, prevede una serie di attività volte a stimolare la curiosità e la conoscenza del territorio. Tra le esperienze in programma: giornate al mare, escursioni in Sila, una visita al Parco Avventura, giornate in piscina presso la struttura Gli Archi. Non mancheranno, inoltre, attività laboratoriali presso il Panificio San Luigi e lo Sweet Gate ad Acri, per un’immersione completa nel mondo delle tradizioni e delle eccellenze locali.