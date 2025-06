Viaggio nei Paesi del Teatro: al TeatroBasilica di Roma la serata di presentazione del progetto dedicato al Teatro Club

Si è svolta, lo scorso giovedì 5 giugno 2025 al TeatroBasilica di Roma, la serata di presentazione del progetto Viaggio nei Paesi del Teatro, promosso dall’Associazione culturale Gerardo Guerrieri APS e dedicato alla straordinaria avventura del Teatro Club fondato da Anne d’Arbeloff e Gerardo Guerrieri. In una sala gremita, l’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico e addetti ai lavori, in un clima di notevole interesse per una delle esperienze più significative della storia del teatro italiano e internazionale del secondo Novecento.

Il progetto visitabile sul sito www.gerardoguerrieri.com, ideato da Stefano Geraci – anche curatore dell’intero percorso – e coordinato da Emanuela Bauco, è stato finanziato nel 2023 dal Ministero della Cultura con fondi del PNRR – Next Generation EU, tramite il bando per la Transizione Digitale delle Imprese Culturali e Creative. Ha inoltre ricevuto il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il contributo di BCC Roma.

Il percorso, articolato in più fasi e frutto di un ampio sforzo collettivo, ha portato alla creazione di una mostra virtuale composta da 7 stanze che raccontano gli snodi e i protagonisti fondamentali della storia del Teatro Club, attraverso interviste, approfondimenti, fotografie e video originali; di un album online e cartaceo intitolato “L’Avventurosa storia del Teatro Club”, e di un innovativo motore di ricerca digitale, “Gli Archivi del Teatro Club”, dedicato alla valorizzazione e alla fruizione dei materiali d’archivio.

Dall’estate 2023, per oltre un anno, Stefano Geraci, Emanuela Bauco, Marta Marinelli e Luca Ceresoli hanno condotto la selezione e la ricerca dei materiali presso vari istituti partner dell’iniziativa. In fase iniziale hanno collaborato anche l’archivista Letizia Leo, Edoardo Proietta e Edoardo Camilletti. La digitalizzazione dei documenti è stata curata da Coperarte di Camillo Macone. La redazione delle schede catalografiche è avvenuta in due fasi: le prime a cura di Letizia Leo; le successive da Francesca Ciani con Beatrice Ortu e Selene Guerrieri, che hanno anche definito i metadati per il motore di ricerca. La selezione dei materiali per il database “Archivi” è stata curata da Stefano Geraci, Emanuela Bauco, Marta Marinelli, Luca Ceresoli e Letizia Leo.

I testi e le immagini del sito istituzionale sono stati curati da Selene Guerrieri con il supporto tecnico di Luca Zeverino, mentre le sezioni digitali della mostra, dell’Album e del motore di ricerca sono state sviluppate da Axis Communications. La realizzazione dei contenuti della mostra virtuale è stata curata da Stefano Geraci e Emanuela Bauco coadiuvati da Chiara Crupi, Marta Marinelli e Luca Ceresoli, con la collaborazione di Edoardo Proietta. I video sono stati creati da Chiara Crupi e Stefano Geraci, con la partecipazione di Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Ferruccio Marotti e Alessandro Portelli, e il contributo tecnico di Karlos Muja.

L’Album digitale e cartaceo, curato da Emanuela Bauco e Stefano Geraci, è stato realizzato da Eleonora Russo con il contributo di Francesca Ciani, Luca Ceresoli, Chiara Crupi, Tommaso Le Pera, Marcantonio Lucidi, Marta Marinelli, Ferruccio Marotti, Edoardo Proietta e Alessandro Portelli.

La serata di presentazione del 5 giugno ha avuto il benvenuto di Selene Guerrieri e Stefano Geraci. Durante l’evento sono stati presentati alcuni esiti del lavoro di ricerca, con interventi di Emanuela Bauco sulle origini del Teatro Club e sul ruolo di Anne d’Arbeloff; di Marta Marinelli sulle relazioni fra Gerardo Guerrieri e l’America, in particolare con il Living Theatre. Agli interventi si sono alternate proiezioni dei video della mostra (realizzati da Chiara Crupi) con testimonianze, fra gli altri, di Ferruccio Marotti (presente in sala) e di Alessandro Portelli e con il contributo degli attori – anche loro presenti – Dario Marconcini e Giovanna Daddi. Hanno animato la serata dal vivo alcuni interventi teatrali degli attori Lucio Barbati, Anna Fantozzi, Luca Vonella della compagnia Teatro a Canone.

Importante il supporto istituzionale in qualità di partner di realtà come la Biblioteca Statale “Antonio Baldini”, con il suo Fondo Teatro Club, l’Archivio Gerardo Guerrieri presso Sapienza Università di Roma, l’Archivio Fotografico Tommaso Le Pera, l’Archivio del Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, nonché gli archivi privati della famiglia Guerrieri. Hanno contribuito alla riuscita del progetto anche partner come Baby Films, Miro Studios, Obop – Obiettivo Opportunità, TeatroBasilica, Theatron 2.0, la Direzione Regionale FAI Basilicata, il Cine Teatro Guerrieri di Matera, la Biblioteca Tommaso Stigliani di Matera.

Il progetto ha potuto contare, nella fase di lancio, anche su una clip promozionale con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo, diretta da Fabio Segatori con Baby Films, e girata al Teatro Argentina grazie alla concessione della Fondazione Teatro di Roma.

Tra i presenti in sala, si segnala la partecipazione dei partner del progetto: Tommaso Le Pera, il grande fotografo di scena che ha iniziato il suo percorso professionale con il Teatro Club Premio Roma; Antonella Luzzi Conti, vicedirettrice della Biblioteca Statale “Antonio Baldini”; Stefano Locatelli, direttore Archivio Gerardo Guerrieri, Sapienza Università di Roma; Alessandro Di Murro e Daniela Giovanetti per il TeatroBasilica; Francesca Liguoro per Obop – Obiettivo Opportunità. Presenti inoltre, gli studiosi Masolino D’Amico, Vanessa Polselli, Andrea Scappa, Mirella Schino, Luisa Tinti, Maria Pia Valdes, Francesca Romana Rietti; la regista Ana Woolf; gli attori Emanuele Carucci Viterbi, Marilù Prati, Paola Rinaldi; i giornalisti Serena Bortone, Marcantonio Lucidi, Veronica Meddi, Graziano Marraffa, Letizia Bernazza; la scrittrice Elisabetta Darida; la direttrice di produzione Rosy Tranfaglia; Maura Catani, storica collaboratrice amministrativa del Premio Roma con Anne d’Arbeloff e Gerardo Guerrieri dal 1978; Maria Rosaria Gallerano, bibliotecaria (e in seguito direttrice) del Burcardo (la Biblioteca SIAE) negli anni delle grandi mostre curate da Guerrieri, tra cui quella su Eleonora Duse del 1985 a Palazzo Venezia con le foto di Tommaso Le Pera, all’epoca della direzione del Burcardo di Cesare Branchini; Daniela Montemagno, direttrice della Biblioteca Teatrale SIAE fino al 2017; Eleonora Locuratolo, presidente dell’associazione dei Lucani a Roma;

A chiudere la serata, un sentito ringraziamento agli archivisti, grafici, sviluppatori web, tecnici audio e video, ricercatori, attori e partner che, con passione e competenza, hanno reso possibile questo viaggio nella memoria e nel futuro del teatro.