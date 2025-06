Coldiretti Calabria al Villaggio Contadino di Udine: eccellenze, innovazione e lavoro.

Coldiretti Calabria da domani venerdì 13 giugno dalle ore 9.30 fino a domenica in Piazza Libertà a Udine parteciperà con proprie aziende al “Villaggio Contadino”. Una grande evento che per tre giorni animerà la città friulana con una presenza diffusa nei suoi luoghi simbolo. Gli agricoltori calabresi in particolare giovani, con le loro specialità agricole e agroalimentari parteciperanno con propri stand dove si potranno acquistare e degustare le nostre produzioni uniche: cedro, Cipolla Rossa di Tropea IGP, Bergamotto, n’duja, patate IGP della Sila, liquirizia oltre a salumi, miele, formaggi, olio, vini e tanto altro.

Oscar Green e il valore dell’agricoltura eroica

In questa occasione, ci saranno le innovazioni 2025 nate dalla creatività dei giovani agricoltori italiani e destinate a rivoluzionare consumi e servizi nel segno della sostenibilità che saranno al centro dell’Oscar Green, il premio della Coldiretti, nelle varie categorie, a imprese e start up che generano sviluppo, lavoro mantenendo vivi i territori. Per la Calabria nella Categoria “Custodi d’Italia parteciperà l’Azienda agricola Foti di Adriana Tavella – S.Costantino Calabro (VV). Il Borgo impreziosito dai gioielli di fiori. Un esempio di agricoltura eroica che contribuisce a mantenere la presenza nelle comunità nelle aree interne attraverso opportunità lavorative coinvolgenti. Adriana crea “gioielli” con i fiori che pianta in azienda durante l’anno, come alisso, non ti scordar di me, viole, erica, camomilla, ortensia, rose sfumate, verbena, finocchio, lobelia e quelli che crescono spontaneamente. Ogni creazione è un piccolo dipinto che cattura la magia della natura. Tutto nasce da un’idea semplice e meravigliosa: quella di circondarsi di fiori per contribuire all’ecosistema e trasformare le loro fioriture in ricordi eterni da custodire per sempr

