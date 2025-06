La Bcc di Busto Garolfo e Opera di Solidarietà con l’orchestra Amadeus per la Croce Rossa

Sarà una serata di grande musica e generosità quella di sabato 28 giugno 2025 alle ore 21, nel cortile di Palazzo Malinverni a Legnano (in caso di maltempo nella Basilica di San Magno). L’Orchestra e il Coro Sinfonico Amadeus, diretti dal Maestro Marco Raimondi, proporranno il concerto benefico Orizzonti Sonori, un viaggio musicale attraverso le più celebri colonne sonore della storia del cinema, un programma adatto anche alle famiglie. Tra i musicisti ci saranno anche gli studenti del Conservatorio Giacomo Puccini, che grazie dall’impegno di Amadeus da tre anni possono ora dare gli esami nella sede lodale dell’associazione musicale per i primi 5 anni di corso. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata.

L’iniziativa, a favore della sezione legnanese della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Comune di Legnano e la Parrocchia San Magno è sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dal suo braccio operativo Ccr Insieme Ets, che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca. «Siamo convinti che il nostro ruolo, come banca di comunità, sia quello di aiutare chi aiuta gli altri», dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Per questo sosteniamo con convinzione progetti come questo concerto, che unisce formazione, cultura e solidarietà. Offrire ai giovani musicisti l’opportunità di crescere attraverso un’esperienza concreta e di valore è un investimento sul futuro. Ma significa anche restituire qualcosa al territorio, creando un circolo virtuoso dove la bellezza della musica diventa occasione di beneficenza e crescita collettiva. È in queste iniziative che ritroviamo il senso più autentico del nostro essere banca cooperativa: vicina alle persone, ai loro talenti e ai bisogni della comunità».

«Opera di Solidarietà, da ormai molti anni, è un appuntamento immancabile nel programma di iniziative estive della Città di Legnano che siamo ben felici di ospitare nel del Palazzo municipale -sottolinea il sindaco di Legnano Lorenzo Radice. È un’occasione che unisce la nostra comunità attraverso due elementi, la musica e la solidarietà, rappresentati da due eccellenze del nostro territorio, l’Orchestra Amadeus e la sezione cittadina della Croce Rossa Italiana, e che ci ricorda l’impegno che è necessario per fare dono agli altri di momenti di bellezza e di aiuto concreto nelle situazioni del bisogno. Il mio grazie va a loro e alla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, che si dimostra sempre vicina al territorio e alle comunità locali».

«Quest’anno proponiamo un concerto diverso – spiega il Maestro Marco Raimondi –. Il programma si chiama Orizzonti Sonori ed è centrato sulle colonne sonore da film ambientati un po’ in tutto il mondo. Andiamo dalla Germania con Tutti assieme appassionatamente, alla Scozia con Braveheart, poi l’America con My Way, l’Oriente con Mulan, il Medio Oriente con Aladdin, per arrivare in Italia con Il buono, il brutto e il cattivo di Morricone e nei Caraibi con Pirati dei Caraibi. Un vero giro del mondo musicale, accessibile e godibile per tutti: giovani, famiglie, appassionati».

Elemento centrale dell’iniziativa è la partecipazione attiva degli studenti del Conservatorio Giacomo Puccini, in particolare del corso di esercitazioni orchestrali della provincia di Varese. Questo concerto rappresenta per loro non solo un’occasione di crescita musicale, ma anche l’opportunità di esibirsi in un contesto professionale. «Abbiamo pensato a un programma pensato per i giovani e con i giovani – sottolinea Raimondi –. In orchestra ci saranno anche gli studenti della nostra Accademia e della classe di esercitazioni orchestrali del Conservatorio. È anche un’occasione importante di formazione: dare la possibilità ai ragazzi di suonare davvero in concerto è essenziale, perché altrimenti rischiano di studiare solo da soli e perdere il senso dell’orchestra».

Questa esperienza è resa possibile grazie alla collaborazione ormai consolidata tra il Conservatorio e l’Accademia Amadeus, riconosciuta come istituto convenzionato: «Siamo una sede d’esame del Conservatorio – spiega Raimondi –. Il percorso è strutturato su dieci anni, cinque a livello liceale e cinque universitari. Questo consente ai ragazzi di studiare e sostenere gli esami direttamente da noi, senza dover affrontare lunghi spostamenti. È un bel progetto, nato tre anni fa, che sta dando ottimi risultati. Per i ragazzi è una grande opportunità, perché li stimola, li responsabilizza, li forma davvero».

Il concerto non è solo un appuntamento musicale, ma anche un gesto di solidarietà concreta. I fondi raccolti saranno destinati alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Legnano. «Siamo grati all’Orchestra Amadeus, agli studenti del Conservatorio, alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e a tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto», dichiara Luca Roveda, presidente del Comitato della Croce Rossa di Legnano. «In un momento storico in cui la solidarietà è più che mai necessaria, ricevere un supporto così concreto e sentito ci dà forza e fiducia. Sapere che tanti giovani talenti mettono la loro musica al servizio del bene comune è per noi un segnale importante: significa che il valore dell’aiuto reciproco continua a vivere e a crescere nelle nuove generazioni. A nome di tutti i nostri volontari, grazie di cuore».

«La Bcc è rimasta tra i pochi enti che sostengono ancora progetti di questo genere – commenta il Maestro Raimondi –. La nostra formula è proprio questa: la formazione dei giovani, la solidarietà e la bella musica. E’ davvero importante che realtà come questa continuino a investire sul territorio».

Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets spiega «Non potevamo mancare a questo appuntamento che, anno dopo anno, è diventato una bella tradizione per la nostra comunità. È un’iniziativa che racchiude tutto ciò in cui crediamo: sostegno al volontariato, attenzione ai giovani e promozione culturale. Invito tutti a partecipare a questa serata: sarà un momento di grande musica, ma soprattutto un’occasione per fare del bene insieme».

Appuntamento il 28 giugno a Legnano alle 21 nel cortile di Palazzo Malinverni per una serata speciale!

Per informazioni e prenotazioni: www.ensembleamadeus.org – Tel/Whatsapp +39 3202944438 – info@ensembleamadeus.org.