IL SORRISO DI PIÙ GENERAZIONI PER DUE ANNIVERSARI MITICI:

“ll gioco è una cosa seria” affermava il celebre pedagogista Bruno Munaari, sottolineando il valore formativo e culturale dell’attività ludica in tutte le fasi della vita di una persona: dall’infanzia, passando per l’adolescenza e fino all’età adulta. Ed è con questa visione e con questo spirito che è nata la speciale partnership tra Odissea 2000, il parco acquatico di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza, che si appresta a celebrare i suoi 30 anni, e Mattel® azienda leader mondiale nel settore dei giocattoli e dell’intrattenimento per famiglie e proprietaria di uno dei portafogli di marchi più iconici al mondo, che in questo straordinario 2025 festeggia 80 anni di creatività e innovazione.

INTESA ESPERIENZIALE TRA DUE REALTÀ CON UN’EREDITÀ COMUNE

Tra gli scivoli adrenalinici, i fiumi lenti, i giochi d’acqua e le attrazioni dell’oasi di divertimento ispirata alla mitologia greco-classica, quest’anno ad Odissea 2000, nelle varie aree di gioco ci saranno anche imperdibili giocattoli e sorprese dei brand del gruppo Mattel®, per una nuova estate all’insegna del divertimento, dell’esperienza, della fantasia e ovviamente del mito e dei miti di più generazioni.

STESSA ENERGIA, CONTENUTI INVINCIBILI E TRAGUARDI MOZZAFIATO

L’intesa tra Odissea 2000 e Mattel nasce da un’eredità comune basata su contenuti riconoscibili e traguardi mozzafiato: il successo ed il sorriso intergenerazionale che entrambe le realtà aziendali continuano a far registrare, con la stessa energia ed ispirazione degli esordi.

MATTEL-ODISSEA, UN VORTICE DI EMOZIONI E RICORDI TRA GENITORI E FIGLI

Così come i genitori che accompagnano oggi i propri figli all’Acquapark, sono stati a loro volta piccoli fruitori accompagnati per mano nel parco in questi 30 anni, allo stesso modo le mamme e i papà di oggi, in passato avranno amato giocare con Barbie, con le macchinine di Hot Wheels o le carte di UNO, giochi intramontabili oggi apprezzati anche dai loro piccoli. In un’inarrestabile vortice di emozioni e ricordi condivisi tra genitori e figli.

BAMBINI, ADULTI E KIDULT, TUTTI ALL’ACQUAPARK DEI RECORD

I giochi Mattel occupano un posto speciale nei ricordi dell’infanzia, ma oggi parlano anche a una nuova generazione di kidult, adulti che rivendicano il diritto di giocare, sognare e divertirsi senza etichette. Lo stesso accade con Odissea 2000, dove il divertimento non ha mai conosciuto età.

About Mattel

Mattel è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dei giocattoli e dell’intrattenimento per famiglie e proprietaria di uno dei portafogli di marchi più iconici al mondo. Coinvolgiamo consumatori e fan attraverso i nostri marchi in franchising, tra cui Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends™, UNO®, Masters of the Universe®, Matchbox®, Monster High®, MEGA® e Polly Pocket®, oltre ad altre proprietà popolari di nostra proprietà o concesse in licenza in collaborazione con aziende di intrattenimento globali. La nostra offerta comprende giocattoli, contenuti, prodotti di consumo, esperienze digitali e dal vivo. I nostri prodotti sono venduti in collaborazione con le principali aziende di vendita al dettaglio e di e-commerce a livello mondiale. Fin dalla sua fondazione nel 1945, Mattel è orgogliosa di essere un partner affidabile che consente a generazioni di esplorare le meraviglie dell’infanzia e raggiungere il loro pieno potenziale. Visitate il nostro sito mattel.com.

About AcquaPark Odissea 2000

Parco acquatico leader nel Sud Italia, Odissea 2000 dal 1995 è un’imponente oasi del divertimento, una straordinaria location di eventi ispirata ai miti, agli dei ed agli eroi dell’antica Grecia ed una vera e propria destinazione turistico-esperenziale. Conta 6 mila metri cubi d’acqua, 4 mila metri di scivoli e 80 mila metri quadrati di relax green e blu; una proposta di attrazioni nata e confermatasi, anno dopo anno, senza precedenti e senza paragoni, a queste latitudini; apprezzata dai milioni di visitatori che da tre decenni ad oggi hanno fatto tappa a Rossano. Odissea 2000 mantiene ancora oggi record molti dei quali imbattuti: Chimera, il primo multipista in Italia a testa in giù; The Big Olimpo, il roller coaster che offre l’ebrezza delle montagne russe acquatiche lunghe 163 metri da affrontare a bordo di un ciambellone; le mirabolanti spirali lungo 190 metri del Black Polifemo; il Titano Roller, lo scivolo più lungo d’Europa e Skyron Rocket, il primo looping rocket in Italia. Scopri tutte le esperienze possibili su odissea2000.it.