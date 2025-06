SE L’UOVO AL PURGATORIO FA TENDENZA SU TV NAZIONALE.

Calabria una terra da esplorare. È, questo, il titolo del servizio firmato da Liana Molinari, che vede protagonista l’oasi di pace e relax affacciata sulla Città d’Arte di Altomonte e, con l’agrichef Enzo Barbieri, una delle ricette più iconiche della cucina contadina: l’uovo in purgatorio su X-Style, lo storico programma di Canale 5 dedicato a moda, bellezza, design e tendenze.

ESPERIENZE DEL GUSTO AUTENTICHE

Calabria, una regione – è la voce fuori campo che accompagna le immagini – che si svela tra eccellenze radicate e nuovi sguardi sul futuro; dove tradizione e innovazione dialogano in un equilibrio sorprendente. Da nord a sud, dalla montagna alla costa, i suoi borghi sono luoghi che evocano non solo bellezza architettonica e memoria storica ma soprattutto accoglienza, progetti culturali e turismo green. Radici, bellezza e ospitalità – aggiunge – che si declinano anche nel gusto. Dove la cucina si fonda armoniosamente con il contesto naturale e culturale invitando sempre più giovani a interpretare una cucina territoriale di valore. Temi legati all’autenticità che la Calabria e i calabresi sanno trasformare in esperienza; come quella offerta dallo chef Enzo Barbieri con l’uovo in Purgatorio: un rito divenuto tappa irrinunciabile nel borgo medievale di Altomonte. Nel suo piatto povero c’è tutta l’anima e la cultura del luogo.

(https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/xstyle/calabria-una-terra-da-esplorare_F313646101020C03)

ITINERANTI NEI TERRITORI, BARBIERI IN BELGIO

La Calabria nel piatto è, invece, il nome dell’iniziativa che oggi, venerdì 27 giugno, vedrà la Famiglia Barbieri ad Andenne, in Belgio, per un evento di beneficienza promosso dal Comune di Mottafollone e dall’associazione I Cumpari.

IL RACCONTO ENOGASTRONOIMICO PASSA DA PRODUZIONI DI QUALITÀ

Dal Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea a quello della Patata della Sila, dal Caffè Aiello al Tonno Callipo, dalla Pasta Pirro al Riso di Sibari Magisa, dalle Cantine Vino Farneto del Principe di Altomonte all’Azienda agricola di Pasqualino Franco. Sono, queste, alcune delle aziende locali che sostengono l’iniziativa che vedrà la partecipazione di ben 400 ospiti.

DAL PANE AI CRUSCHI, PASSANDO DAL SUINO NERO

La brigata guidata dall’Agrichef che sarà affiancato da Pasquale Capparelli e Alessandro Marino, rispettivamente il più grande ed il più piccolo della squadra Barbieri Presente chef e staff Barbieri e dallo chef Antonio Franzè, presenterà una serie di ricette della tradizione pescando dal paniere di produzioni locali. Come i formaggi ed caciocavallo podolico di Paolo Pignataro; le carni di suino nero di Pietro Turano di San Marco Argentano; le conserve sott’olio e le confetture, gli zafarani cruschi e le percoche della Bottega Barbieri; il pane del forno di Tessano di Enzo Perna; il cedro fresco dal Consorzio del Cedro di Santa Maria del Cedro; le creazioni dolci della Pasticceria Aronne di Santa Maria del Cedro; il digestivo e aperitivo con acrobazie alcoliche dei barman di Amaro del Capo; le crostate e cannaricoli di Alessandra Barbieri con confetture di Casa Barbieri; il salume nero di Calabria in edizione speciale per l’occasione di San Vincenzo. All’evento parteciperanno anche per l’AIC – Associazione Italiana Coltivatori di Cosenza, Elisabetta Santoianni e Adriano Berlingeri.

RESPONSABILITÀ SOCIALE, BARBIERI PER LA CULTURA

QUALCHE ESTATE FA – VITA, POESIA E MUSICA DI FRANCO CALIFANO. È, questo, il titolo dello spettacolo che l’attrice e cantante Claudia Gerini, accompagnata dal Solis String Quartet, porterà in scena il prossimo sabato 28 giugno all’Anfiteatro Belluscio, nel centro storico di Altomonte. La Famiglia Barbieri è main sponsor della diciassettesima edizione di Radio Eventi Generazioni. Più storia, più paesaggio, più turismo, organizzata da Antropos, in partnership con le Avis comunali di Castrovillari, di Lungro, il Lions Club Castello Aragonese e patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Altomonte.