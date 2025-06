“MUOVITI 2025” SBARCA A USTICA E A TAORMINA

“Muoviti” continua il suo tour in Sicilia. Dopo Palermo, Sciacca e Catania, presto sarà protagonista nell’isola di Ustica dal 4 al 6 luglio e a Taormina il 19 luglio. Due nuove mete, entrambe attrattive per migliaia di turisti italiani e internazionali, saranno le prossime dinamiche tappe dell’iniziativa organizzata da O2 Sport Club di Paternò (CT) e da Palestre Body Studio di Palermo, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal CONI e dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo. «Con il susseguirsi di eventi – afferma Sonia Nicosia, cofondatrice di Muoviti e dirigente generale di O2 Sport Club – stiamo travolgendo l’Isola in attività fitness accessibili e gratuite per tutti, in ogni tappa abbiamo riscontrato un forte interesse collettivo e ampia adesione ai test di prevenzione offerti per contribuire a diffondere la cultura della diagnosi precoce». Tra le iniziative di “Muoviti” sono stati cruciali i momenti di confronto istituzionali per stimolare la collaborazione multidisciplinare: con determinazione “Muoviti” mira a coinvolgere il pubblico e a tessere un’ampia rete che mette in dialogo le “palestre della salute” e gli specialisti dello sport con istituzioni, enti di ricerca, società scientifiche, medici di base, pediatri, professionisti sanitari.

«Con le istituzioni e i partner al nostro fianco – aggiunge Giorgio Trupiano, cofondatore di “Muoviti” e consulente di Palestre Body Studio – possiamo continuare ad ampliare l’azione che, in ogni tappa, ha registrato successo. La partecipazione di migliaia di persone di ogni fascia sociale ci rivela il bisogno e l’interesse della popolazione verso l’accessibilità dello sport, la conoscenza sull’evoluzione della ricerca scientifica e le occasioni di prevenzione».

«Iniziative come “Muoviti” – spiega Luca Bonvissuto, head of Government and Public Affairs, Market Access and Pricing di Merck Italia – hanno il merito di sottolineare l’importanza dell’attività sportiva per il benessere globale dell’individuo. In Merck riteniamo che la vera “cultura della salute”, che integra stili di vita sani e adeguate attività di screening, rappresenti la strategia più efficace per favorire la prevenzione e la diagnosi precoce di numerose patologie non trasmissibili, in particolare quelle oncologiche. Questo impegno è un valore che inoltre condividiamo e che perseguiamo insieme al mondo scientifico, alle associazioni pazienti e alle istituzioni, sempre nell’interesse della comunità».

Dialogare con i pazienti, affiancare lo sport nella cura psico-fisica e creare pratiche di allenamento personalizzate è uno dei temi centrali per la mission dello “sport per tutti”; così “Muoviti” e i partner che credono in questi valori, accendono i riflettori sull’importanza dell’innovazione e dell’umanizzazione delle cure.

Nella cornice naturale di Ustica dal 4 al 6 luglio saranno attivate gratuitamente nuove fitness experience e piacevoli momenti di entertainment: saranno praticate attività olistiche dall’alba al tramonto, sup e snorkeling.

L’edizione 2025 di “Muoviti” il 19 luglio si concluderà nella “perla della Sicilia”, a Taormina, con un evento che trasformerà la location in una palestra a cielo aperto coinvolgendo turisti e residenti della provincia di Messina in un fitto programma di attività sportive.

“Muoviti” è supportata dal contributo non condizionante di Abbot, Merck Italia, Novartis, Wellion, Damor Farmaceutici, Grimaldi Lines, Acqua Minerale San Benedetto, Sibeg Coca Cola, Crazy Tiger, Farmacia Mercadante Partanna, Infissi Costa, Leone Calzature, Centro Ottico Pisciotta, Plasso srl, Logistica Italiana, Casalasco spa, 150 Tax e Legal, Mondo Convenienza, Amc, Arancia Loretta, Plasso Studio Ingegneristico, Pfanner, Conserve Italia, Dn Logistica.