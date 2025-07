LA SVOLTA DELLA TUTELA VISSUTA DELLE AREE PROTETTE

IL DIRETTORE GRECO: UN MARE DA VIVERE, NON SOLO DA PROTEGGERE

Nel solco delle nuove direttive – dichiara Raffaele Greco, Direttore generale dell’EPMR – stiamo attuando una gestione che permette di vivere i nostri preziosi spazi marini protetti in piena armonia con la natura e le regole. Per concretizzare questa visione, è stato pubblicato un avviso esplorativo per individuare operatori che collaborino nella gestione dei Campi Ormeggio per la tutela di habitat sensibili nelle aree protette, in gestione all’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, un progetto cruciale per valorizzare le aree marine protette calabresi.

UNA PARTENZA VELOCE PER LA STAGIONE ESTIVA

La stagione estiva – sottolinea il Dirigente – è ormai avviata e le operazioni di installazione delle boe sono in fase di ultimazione. È fondamentale, quindi, avviare sin da subito le attività di vigilanza, gestione e manutenzione delle boe, per garantire la sicurezza e l’efficacia del servizio, evitando rischi per l’ambiente e per gli utenti del mare. Pertanto, visto l’impellenza di garantire massima efficienza e fruizione delle aree di attracco, l’Ente ha inteso avviare la procedura per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei privati con l’obiettivo di affidare i servizi attraverso procedura negoziata.

PARCHI VIVIBILI E CONTROLLATI: ECCO I NUOVI CAMPI BOA

I campi ormeggio realizzati dall’Ente Parco consistono in 16 campi boe, distribuiti lungo le due coste regionali, tirrenica e ionica, all’interno dei Parchi Marini Regionali e delle principali Zone Speciali di Conservazione affidate all’EPMR. Tra questi, troviamo aree come il Parco Costa dei Gelsomini nel tratto di costa di Brancaleone – Galati; il Parco Fondali di Capocozzo, nelle località Santa Irene – Scogli della Galera, Punta della Tonnara, Scogli di Riaci, Capo Vaticano – Grotticelle, Capo Vaticano – Santa Maria; il Parco Riviera dei Cedri che ricomprende l’Isola di Dino nord e sud, l’Isola di Cirella nord e sud; il Parco Baia di Soverato; la ZSC Fondali di Stalettì tra Copanello e Stalettì; la ZSC Fondali di Crosia – Pietrapaola – Cariati a Marina di Calopezzati.

REQUISITI DEI PARTNER: PERSONALE QUALIFICATO E CERTIFICAZIONL’avviso cerca operatori in grado di fornire servizi di supporto operativo alla gestione dei Parchi Marini della Regione Calabria per la gestione dei campi ormeggio per il diporto e servizio informazioni in mare. Le attività prevedono che i servizi vengano svolti presso i campi boe di proprietà dell’EPMR , richiedendo personale qualificato in possesso dei requisiti e delle certificazioni necessarie per i lavori subacquei, oltre al possesso dell’esperienza specifica nelle attività di manutenzione e gestione di campi boe e campi ormeggio e la disponibilità di almeno un’imbarcazione adeguatamente equipaggiata, per svolgere i servizi richiesti e nello specifico a supporto delle attività subacquee nonché di assistenza all’ormeggio. Gli operatori impiegati dovranno possedere: patente nautica, esperienza in mare e nei servizi di gestione di aree marine protette, perfetta conoscenza della normativa dell’EPMR, capacità di gestione delle relazioni con il pubblico e la conoscenza delle lingue straniere

PROCEDURA APERTA: C’È TEMPO FINO A MARTEDÌ 15 LUGLIO

Per ciascun campo ormeggio, l’EPMR corrisponderà all’affidatario un rimborso spese forfettario di 8.437,50 Euro oltre ad un importo pari al 70% degli incassi, derivanti dall’occupazione delle boe, da calcolare attraverso la piattaforma telematica fornita dall’Ente, per una somma complessiva, per stagione, presuntivamente calcolata in circa 15 mila Euro. Tutte le modalità di partecipazione alla Manifestazione di Interesse sono accessibili dal portale istituzionale dell’Ente (http://parchimarinicalabria.it/2025-manifestazione-di-interesse-campi-ormeggio). Stante l’urgenza nel provvedere alle attività di che trattasi, gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire, entro le ore 12 di martedì 15 Luglio prossimo, la domanda di adesione nei termini previsti dall’Avviso pubblico