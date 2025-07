BISIGNANO – PICCOLI PASSI, GRANDI CONQUISTE: LE STELLINE DELLE AUTONOMIE PER I BIMBI DEL MAYA

Aiutami a fare da solo, diceva Maria Montessori: un invito a sostenere il naturale impulso del bambino verso l’indipendenza, offrendo gli strumenti e l’ambiente adeguato per esplorare e acquisire nuove capacità. L’autonomia personale è un pilastro fondamentale nello sviluppo dei più piccoli, una competenza che, se coltivata fin dai primi anni di vita, getta le basi per la fiducia in sé stessi e per una serena interazione con il mondo. È attraverso la libertà di agire, sperimentare e anche commettere errori che i bimbi costruiscono la propria identità e la consapevolezza delle proprie potenzialità.

PROMUOVERE INDIPENDENZA Già DALLA SEZIONE PRIMAVERA

Anche questa volta abbiamo scelto di sperimentare nella semplicità lo sviluppo dell’autonomia personale – sottolinea Teresa Pia Renzo, pedagogista e direttrice della Cooperativa Maya – per offrire ai nostri piccoli allievi della Sezione Primavera l’opportunità di sentirsi utili, di sentirsi responsabili, di sentirsi grandi nel gioco. L’obiettivo è accompagnare i bambini in un percorso di progressiva indipendenza, valorizzando ogni singolo traguardo e rafforzando la loro autostima.

UN PERCORSO LUDICO E MOTIVANTE

Nel corso delle ultime settimane, i bambini della Sezione Primavera sono stati coinvolti in una significativa attività che li ha visti impegnati nella Raccolta delle Stelline delle Autonomie. Coordinati con cura e sensibilità dalle educatrici, i piccoli hanno partecipato attivamente a questo lavoro simbolico e motivante. Ogni bambino ha ricevuto delle stelline da apporre su un tabellone personale ogni volta che raggiungeva un piccolo, grande traguardo nel percorso dell’autonomia. Questo strumento, visivo e ludico, ha aiutato i bambini a riconoscere e valorizzare i propri successi quotidiani, favorendo la consapevolezza delle proprie capacità.

TRAGUARDI CELEBRATI CON ORGOGLIO

Le autonomie raggiunte e festeggiate con una stellina hanno incluso l’uso autonomo del vasino, l’abbandono del ciuccio, il riordino dei giochi in autonomia, l’utilizzo dello spazzolino da denti da soli e il lavaggio delle mani in autonomia. L’attività – spiega la Direttrice – si è rivelata estremamente positiva non solo per incentivare comportamenti autonomi, ma anche per rafforzare l’autostima dei bambini e la loro motivazione ad apprendere attraverso il gioco e la gratificazione.

LA GUIDA DELLE EDUCATRICI E LA GIOIA DEI BAMBINI

Grazie alla guida amorevole delle educatrici, ogni bambino è stato accompagnato nel rispetto dei propri tempi, in un clima sereno, accogliente e stimolante. L’orgoglio nei loro occhi nel ricevere la stellina è stato un segnale tangibile dell’importanza di riconoscere ogni piccolo passo verso la crescita. Questa iniziativa – conclude Teresa Pia Renzo – si inserisce perfettamente nella missione della Cooperativa Maya di accompagnare i più piccoli verso una crescita equilibrata, fornendo loro gli strumenti per esplorare il mondo e coltivare le proprie potenzialità.