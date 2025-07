COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE

GIOVEDÌ 24 NEL CUORE DELLE MURA MEDIEVALI

Ad esprimere soddisfazione per la scelta del territorio per l’evento itinerante promosso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Sibaritide nella città federiciana è il Vicesindaco con Delega al Turismo, Sviluppo economico e Promozione internazionale, Sabrina Franco. È una delle lodevoli iniziative – dice – che mirano a valorizzare il territorio. L’Amministrazione comunale è felice di accogliere anche eventi promossi e curati da altri Enti, soprattutto se, come in questo caso, puntano alla valorizzazione del patrimonio autentico ed identitario dei territori. Del resto – conclude Franco – quello che abbina cultura ed enogastronomia, è un format che piace molto ai turisti ed anche ai residenti, perché il buon cibo accomuna, aggrega e racconta tradizione, fa conoscere i territori e le loro identità.

TANTI PARTNER PER EVENTO ITINERANTE

L’iniziativa, finanziata nell’ambito della Misura 19.3 “Cooperazione Interterritoriale – Filiere Corte e Mercati Locali del PSR Calabria 2014/2022”, è organizzata da Roka Produzioni che, in partnership con le associazioni del territorio e la media partnership di Lenin Montesanto Contenuti, Strategie & Lobbying, sta curando ogni dettaglio di un cartellone complesso che coinvolgerà ogni angolo del territorio della Sibaritide e della Sila Greca.

NONNA LINA, 50 ANNI DI TRADIZIONE E GENUINITÀ

Protagonista della serata, dicevamo, sarà Nonna Lina, mamma, nonna e chef da oltre 50 anni, custode di ricette autentiche tramandate di generazione in generazione, simbolo di una cucina fatta di genuinità, semplicità e sapienza contadina.

NELLE RICETTE DELLA MEMORIA, I PRODOTTI DEL TERRITORIO

L’evento, che si terrà giovedì 24 luglio a partire dalle ore 20 nel cuore delle mura medievali del Centro Storico rosetano, prenderà vita con i saluti istituzionali e proseguirà alle 20.30 con lo show cooking DOVE LA TRADIZIONE INCONTRA IL GUSTO a cura di Nonna Lina del Ristorante Route66. Durante la serata saranno proposte degustazioni di prodotti tipici della Sibaritide.

A partire dalle 21.30 spazio alla musica popolare con All’Uso Antico e la Banda Passante feat. Tarcisio Molinaro con il loro repertorio etno folk e pop revival.

DAL POLLINO ALL’ARBERIA, PASSANDO DALLA SILA GRECA ALLO JONIO

Il calendario della kermesse itinerante ideata per conoscere e far conoscere i sapori autentici della tradizione culinaria ed enogastronomica della Sibaritide, proseguirà con altre tappe che toccheranno domani, sabato 19, Trebisacce e poi San Giorgio Albanese, Oriolo, Cariati, Villapiana, Albidona, Terravecchia, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto e Cropalati.

AGROALIMENTARE DI QUALITÀ, GAL CHIAMA A RACCOLTA PRODUTTORI

Le aziende interessate a partecipare per promuovere i propri prodotti possono confermare la loro adesione e partecipazione entro i cinque giorni precedenti alla data di ciascun evento, per consentire la migliore pianificazione logistica e organizzativa. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a booking@rokaproduzioni.com.