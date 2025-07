L’evento inaugurale del nuovo Lungomare “Giorgio Liguori” di Montegiordano, realizzato nell’ambito del CIS Calabria, fortemente voluto dall’On.le Dalila Nesci all’epoca Sottosegretaria di Stato per il Sud e la Coesione Territoriale nel governo Draghi è stata l’occasione per una riflessione più complessiva da parte di Rosanna Mazzia Presidente Nazionale di Borghi Autentici d’Italia, rete della quale fa parte Montegiordano fa parte insieme ad altri 18 borghi calabresi e oltre 300 in tutta Italia .

La Presidente Mazzia, innanzitutto ha posto l’accento sulla efficacia dello strumento usato; il Contratto Istituzionale di Sviluppo “Svelare Bellezza” infatti ha privilegiato la pianificazione dai Territori, partendo dalle Comunità e dai bisogni concreti.

Un modello di collaborazione istituzionale tra Governo, Regione con l’audizione di oltre 400 Comuni, nato per costruire opportunità di sviluppo sinergico per la nostra Regione.

Nel suo intervento, la Presidente BAI Rosanna Mazzia ha sottolineato il valore del CIS come modello di programmazione innovativa, costruita dal basso e coerente con i principi fondanti dell’Associazione. «Questo lungomare – ha affermato – non è solo un’opera pubblica, ma il simbolo di una Comunità che si riconosce nei propri spazi, che lavora insieme, che punta sulla bellezza per costruire benessere duraturo. Il CIS Calabria è la dimostrazione che, quando i territori vengono ascoltati e coinvolti, possono generare progetti autentici e di impatto».

Mazzia ha inoltre evidenziato il lavoro importante che Rocco Introcaso, Sindaco di Montegiordano, in linea con il manifesto BAI, sta portando avanti attraverso la realizzazione di opere come quella inaugurata ma anche di progetti “immateriali” volti alla crescita della Comunità locale. In questo ha sottolineato l’importanza della costituzione del ruolo dell’Unione dei Comuni dell’Alto Ionio, soggetto fondamentale per garantire una governance efficace e coesa, di cui lo stesso Introcaso è stato appena eletto Presidente.

Inoltre ha richiamato l’attenzione sull’importanza di aver puntato sulla creazione di una Cooperativa di Comunità dell’Unione, guidata dal dott. Carmelo Mundo, come strumenti di economia civile in grado di generare valore aggiunto attraverso attività immateriali legate al presidio sociale, alla cultura, all’identità e al lavoro. Azioni che trovano pieno riscontro nella visione promossa da Borghi Autentici d’Italia nel suo Manifesto.

All’evento, oltre al padrone di casa Rocco Introcaso, hanno partecipato l’On.le Dalila Nesci, la Consigliera Regionale, On.le Pasqualina Straface, la Consigliera Provinciale Tiziana Battafarano i Sindaci dei Borghi Autentici di Albidona, Canna e Roseto Capo Spulico, sindaci e amministratori dei comuni dell’area ionica calabrese. Presenti, inoltre, il titolare dell’Impresa Vincenzo Stigliano, il Direttore dei Lavori, Francesco La Manna, il progettista Geom. Raffaele Acciardi, le Autorità Militari, Religiose e Civili, e tutta la Comunità di Montegiordano, che ha potuto vivere una autentica giornata di festa. Ospite d’eccezione il Procuratore Capo Di Paola, dott. Domenico Fiordalisi, che a Montegiordano ha le sue origini. La Presidente Mazzia ha concluso il suo intervento con un forte messaggio di fiducia nel futuro dei borghi italiani e calabresi in particolare, nella capacità delle Comunità di essere protagoniste del cambiamento, e nell’urgenza di un nuovo paradigma di sviluppo che metta al centro le persone, i luoghi e le relazioni.