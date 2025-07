Dalla Sicilia al futuro: nasce FHS supportare la Ricerca, la cura e la prevenzione oncologica

È nata Fondazione Humanitas Sicilia (FHS), con l’obiettivo di promuovere e sostenere la Ricerca clinica in ambito oncologico, oltre che la prevenzione e l’educazione alla salute in Sicilia. La mission è sviluppare competenze scientifiche avanzate per migliorare il benessere dei pazienti e della comunità. Ma anche supportare le attività condotte da medici e ricercatori di Humanitas Istituto Clinico Catanese che si sono distinti in ambito nazionale e internazionale.

«Abbiamo fortemente voluto la nascita della Fondazione – sottolinea il prof. Alessandro Repici, presidente di FHS – che ruota intorno alle attività di Humanitas Istituto Clinico Catanese, con l’obiettivo di seminare speranza e favorire lo sviluppo sostenibile attraverso progetti concreti e azioni mirate. Migliorare la vita dei nostri pazienti, grazie a cure sempre più efficaci e a un’organizzazione innovativa e sostenibile, è possibile investendo su una Ricerca che abbia un impatto concreto sul progresso della Medicina. Dalla cura in stadio precoce ad alto rischio per il tumore al seno alla chirurgia selettiva per il carcinoma mammario, fino alla predizione funzionale per la cura del carcinoma polmonare favorita dai nuovi studi sui biomarcatori circolanti: sono tre i progetti per l’avvio della raccolta fondi della neo-costituita Fondazione siciliana, che saranno implementati grazie al supporto dei donatori».

Testimonial d’eccezione dell’iniziativa, l’attrice e imprenditrice Miriam Leone, presente (stamattina, mercoledì 23 luglio) durante la presentazione che si è svolta nell’Auditorium di Humanitas Istituto Clinico Catanese: «La prevenzione è una responsabilità collettiva, dobbiamo sostenerla. Catania è la mia Itaca, la Sicilia è la mia casa, ritornare è sempre emozionante – ha sottolineato Miriam Leone – Quando il prof. Alessandro Repici mi ha proposto di supportare Fondazione Humanitas Sicilia mi sono illuminata. Ho accettato anche in virtù di una promessa che ho fatto ad un amico, prima che se ne andasse, e che mi ha fatto incontrare Repici. Essere presente al battesimo di FHS mi onora, sono qui per sensibilizzare tutti, per chiedere di donare e appoggiare la Fondazione che è come un bambino che oggi nasce, ha bisogno di crescere e di essere nutrito. Sono tornata qua per cercare di restituire quello che ho ricevuto dalla mia Sicilia: la terra degli opposti, dove ci può essere un grande rinascimento, questa è la parte positiva. Il mio cuore è sempre qua, sono fiera di essere a fianco di FHS. Ringrazio i ricercatori e tutti coloro che lavorano qui tutti i giorni. Sono onorata di essere megafono di questa voce virtuosa di prevenzione, cura ed eccellenza che la Fondazione Humanitas Sicilia incarna».

Attraverso il fundraising e il crowdfunding la comunità potrà contribuire al miglioramento continuo degli standard qualitativi dei percorsi di cura e allo sviluppo della Ricerca. Verranno inoltre coinvolte aziende virtuose del territorio che operano in ottica CSR (Corporate Social Responsability) e che coniugano da sempre sviluppo e azioni sociali. Grazie a collaborazioni con esperti, volontari e partner locali, Fondazione Humanitas Sicilia porterà avanti azioni guidate dal bisogno reale della popolazione e dalla ricerca di soluzioni sostenibili. «La storia di Humanitas Istituto Clinico Catanese è iniziata trent’anni fa, insieme a un gruppo di medici di specialità diverse, con cui abbiamo acceso la scintilla per creare un centro di oncologia a tutto tondo – sottolinea il dott. Francesco Caruso, consigliere FHS, direttore del Dipartimento Oncologico Humanitas Istituto Clinico Catanese e direttore Clinico Breast Centre – Portavo quest’idea con me già dagli anni ’80, quando, lavorando in varie parti d’Europa, avevo intravisto un futuro possibile in Sicilia. A Catania abbiamo lavorato tanto, e oggi il nostro centro oncologico è ad alti livelli con al suo interno il miglior Breast Centre del Sud Italia, quinto centro italiano per la cura del tumore alla mammella. A riprova del fatto che, anche in Sicilia, possono nascere belle storie. La vera sfida è investire nella Ricerca e nelle giovani generazioni di medici. Sono loro a portare avanti la Medicina di domani, e il nostro compito è trasmettere metodo, visione e senso di responsabilità. FHS dà oggi il via a un’altra storia, e la sua nascita lascia intendere che ci sono ancora tanti progetti da realizzare, proprio da qui, permettendoci di continuare a fare la differenza nella vita di tanti uomini e donne».

«La Fondazione – conclude il prof. Repici – vuole diventare un punto di riferimento scientifico per il benessere di chi abita nell’Isola. Nasce dall’unione di volontà e risorse locali, lavora per affrontare le sfide sociali e sanitarie della Sicilia, con una visione incentrata sull’umanità e ispirata ai valori che da sempre caratterizzano l’operato di Humanitas, con l’obiettivo di costruire una comunità più forte e unita».

Alessandro Repici, eccellenza siciliana nel mondo

Il presidente di Fondazione Humanitas Sicilia (FHS) è il prof. Alessandro Repici, medico e ricercatore, Direttore Scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese, Direttore del Dipartimento di Gastroenterologia di Humanitas e docente di Humanitas University. Di origini siciliane, il prof. Repici è un medico e ricercatore stimato a livello mondiale, la sua attività clinica e di Ricerca è rivolta principalmente allo sviluppo di nuove tecniche in campo diagnostico e terapeutico, con particolare interesse per le metodiche di asportazione endoscopica delle lesioni tumorali precoci e per la palliazione delle neoplasie gastrointestinali avanzate. Il prof. Repici è coordinatore, principal investigator e co-investigator in più di 50 studi, inclusi fase II e III per l’approvazione di FDA (Food and Drug Administration) ed EMA (European Medicines Agency) di nuove molecole e strumenti per l’endoscopia. A lui si devono, ad esempio, i maggiori studi italiani sull’applicazione dell’Intelligenza Artificiale alla colonscopia, con dati pubblicati dalle maggiori riviste scientifiche che hanno portato all’approvazione di questi innovativi strumenti di diagnostica da parte dell’FDA.