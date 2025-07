AL VINITALY A SYBARIS ANCHE LA GRANDE BELLEZZA DELL’IDENTITÀ ENOGASTRONOMICA

Tra le istantanee più significative ed emozionanti del Vinitaly and the city – Calabria in Wine, l’evento internazionale ospitato per la seconda volta a Sybaris, non può che esserci quella simbolica e carica di valore, del pranzo identitario promosso, per la prima volta in assoluto, all’interno del Museo nazionale della Sibaritide e, più in particolare nella sala che ospita il Toro Cozzante, icona di prosperità ed opulenza. L’occasione è stata offerta dall’evento nell’evento: la Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in via straordinaria proprio in quella sede e che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

L’AGRICHEF SI COMPLIMENTA CON ASSESSORE GALLO PER SPOT FINALE SUI MID

Riuscire a privilegiare la nostra tradizione ed autenticità enogastronomica – sottolinea l’agrichef Enzo Barbieri, complimentandosi con l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo anche per lo spot finale del Vinitaly sui Marcatori Identitari Distintivi (MID) – con ed attraverso eventi di riconosciuta qualità e proiezione nazionale come questi, contribuisce a far riappropriare anzi tutto i calabresi della grande bellezza del loro patrimonio identitario per farlo diventare futuro e prospettiva di sviluppo e biglietto da visita competitivo e vincente su scala globale.

SQUADRA BARBIERI PROTAGONISTA AREA FOOD CALABRIA NEL PIATTO

Alla squadra Barbieri, rappresentata al Vinitaly da Michele, Laura ed Enzo Barbieri l’Arsac, l’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese guidata da Fulvia Caligiuri che ha curato l’aspetto organizzativo dell’evento promosso dalla Regione Calabria e da Verona Fiere, ha affidato, quest’anno, la regia ed il coordinamento dell’area food, La Calabria nel piatto, il format che ha riunito e concentrato nello stesso spazio più di 20 chef, ambasciatori della cucina Made in Calabria provenienti da tutte e cinque le provincie della regione.

AGRICHEF CONFERMA APPREZZAMENTO PER IMPEGNO GALLO

Non possiamo che ribadire i nostri complimenti – aggiungono – per lo straordinario lavoro messo in campo dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’instancabile Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo la cui azione di promozione di una nuova consapevolezza identitaria rappresenta ormai un punto di non ritorno.

PRANZO SPECIALE NELLA SALA DEL TORO COZZANTE

Tipicità, stagionalità, replicabilità, autenticità dei prodotti. Sono, questi, i criteri che hanno guidato la selezione delle materie prime e la scelta delle ricette, per ognuna delle tre serate con una combinazione diversa, da proporre ai numerosi ospiti del Vinitaly. Lo stesso metro è stato utilizzato per la proposta enogastronomica presentata per gli speciali ospiti del Parco diretto da Filippo Demma, della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che ha visto la partecipazione di diversi assessori di altre regioni italiane. Dagli zafarani cruschi alla portulaca in agro dolce, dalla scapece di zucchine alle ciambotte, passando dai pani ripieni di Cerchiara, lunghi un metro e mezzo, fino alle nuvole di zucchine, alla lagane e ceci, il riso di Sibari con cuori di cardo, i rascateddi. E poi i vini selezionati dall’Arsac e in chiusura l’amaro eroico.

LA NARRAZIONE DEI TERRITORI ATTRAVERSO IL PANIERE AGROALIMENTARE

Il tortino di patate silane, cardoncelli del Pollino, caciocavallo e cipolla rossa di Tropea caramellata; l’insalata di polpo verace con patate e peperoni; i gamberi con ceci del Pollino, pomodori di Belmonte e tocchetti di pane stagionato; il capicollo di suino nero con scapece di melanzane, pecorino del Monte Poro e la confettura di gelsi; l’insalata di baccalà con cruschi e olio evo da cultivar Dolce Rossano; il Tonno sott’olio, cipolla bianca di Castrovillari e fagioli poverelli di Laino aromatizzati al limone di Rocca Imperiale; il Pecorino crotonese con fico dottato caramellato, ricottina del Pollino con mostarda di uva, pomodoro di Belmonte su mozzarella di bufala con olio e basilico; la Cipolla bianca di Castrovillari con sardella di Crucoli, pomodori di Belmonte, su fetta di pane artigianale; la frittatina di cipolla rossa di Tropea con caciocavallo di Podolica e salsiccia di suino nero.

DAL RISO DI SIBARI AI LIMONI DI ROCCA IMPERIALE E ALLA CIPOLLA DI TROPEA

Tra i primi gli ospiti hanno potuto degustare i “Rascatieddri” alla maniera dell’alta Calabria, il Riso carnaroli di Sibari al profumo di Magliocco; la Pasta e fagioli rossi Cassanesi; la Fileja tonno fresco, cipolla rossa di Tropea, pomodorini ed olive verdi di Cassano; la Stroncatura alla ‘Nduja e pecorino, e crema di pomodori; i mezzi paccheri con fiori di zucca, zucchine, mazzancolle e datterini gialli; i Maccheroncini con alici di Fuscaldo e pomodorini di stagione; le lagane e ceci. Come secondi piatti: la zuppa di seppie della secca di Amendolara aromatizzata, su crostini di pane stagionato; gli involtini di pesce spada al torrone IGP di Bagnara Calabra; la salsiccia di maiale nero con fagioli e pane artigianale; lo stufato di manzo podolico al profumo di erbe con rosso Magliocco; polpette al sugo contadino accompagnate da verdure ripassate in padella; involtino di maiale nero silano, farcito con mollica di pane, pecorino alla riduzione di Magliocco; parmigiana di melanzane al forno; arista di maiale nero al vino bianco con patate ‘mbacchiuse.

ITINERANTE NEI TERRITORI SEGUENDO LA BUSSOLA DELL’IDENTITÀ

Dopo la straordinaria esperienza del Vinitaly, continua l’estate itinerante della Famiglia Barbieri che nei giorni scorsi è stata protagonista con Laura di uno speciale laboratorio; quello con i bambini ospiti dell’AcquaPark Odissea 2000 che ha visto la preparazione della pasta fresca fatta in casa. Le prossime tappe: il Festival delle Alici del Tirreno cosentino che si rinnoverà a Fuscaldo dal 31 luglio al 3 agosto, la Gran Festa del Pane di Altomonte in programma dal 7 al 10 agosto.