GERARDO SACCO, ORO E SAPORI DELLA CALABRIA

COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE prosegue il suo viaggio tra sapori, arte e cultura approdando in Arberia, a San Giorgio Albanese, dopo il successo della tappa di Trebisacce e in attesa dell’appuntamento di Roseto Capo Spulico di giovedì 24 luglio con la cucina della memoria di Nonna Lina.

TREBISACCE, UN VIAGGIO NEI PROFUMI DELLA CALABRIA

Ad esprimere soddisfazione per la riuscita dell’evento ospitato nel borgo marinaro di Trebisacce sono stati l’Assessore allo Spettacolo e Marketing territoriale Domenico Pinelli ed il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Campanella, commentando la tappa che ha visto protagonista lo chef narrante Emilio Pompeo che ha accompagnato ospiti e visitatori in un viaggio tra profumi, sapori e storie della terra di Sybaris. – Tanti gli stand enogastronomici, allestiti nell’area evento di Trebisacce, animati da imprese innovative dell’agroalimentare, buona musica e tanta gente che ha potuto godere dell’ospitalità e del buon cibo calabrese. Il GAL – aggiunge – ha colto a pieno quello che è il nostro modo di intendere il turismo. – Così come anche Nicola Perrone, Presidente Assopec, main partner dell’evento itinerante. Questo particolare format – scandisce – è prezioso per rivalutare l’economia turistica della Sibaritide.

DOMENICA 27, TRA ARTE ORAFA E CUCINA DELLA TRADIZIONE

Il cartellone delle iniziative ideate per celebrare gusto e identità del territorio, promosso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Sibaritide vedrà protagonista, in una veste inedita, anche il maestro orafo Gerardo Sacco, ambasciatore dell’eccellenza calabrese nel mondo, che nel borgo arbëresh racconterà sé stesso, la sua arte e la sua cucina. Un appuntamento che si inserisce nel cartellone finanziato nell’ambito della Misura 19.3 “Cooperazione Interterritoriale – Filiere Corte e Mercati Locali del PSR Calabria 2014/2022”, organizzato da Roka Produzioni in partnership con le realtà locali e la media partnership di Lenin Montesanto Contenuti, Strategie & Lobbying.

LIBRO, MEMORIA E VITA – IL RACCONTO DI SACCO

Momento centrale sarà la presentazione del libro SONO NESSUNO! IL MIO LUNGO VIAGGIO TRA ARTE E VITA, scritto con Francesco Kostner, giornalista e responsabile Relazioni esterne e Comunicazione dell’Università della Calabria. Un racconto intimo, vero, rivelatore che grazie alla prefazione di Vittorio Sgarbi e all’introduzione di Mario Bozzo, ripercorre ricordi e riflessioni dell’orafo delle dive, accompagnati da rare fotografie in bianco e nero e a colori.

IL PIATTO DELLA RINASCITA, LA CALABRIA NEL PIATTO

Sarà poi la volta dello show cooking del PIATTO DELLA RINASCITA, ideato dallo stesso Sacco durante il lockdown pandemico per sostenere e promuovere il comparto della ristorazione calabrese. Una ricetta simbolica, che unisce pasta fileja, ricotta fresca, tuorli d’uovo, conserva di peperoni, cipolla fresca lunga o di Tropea, sardella o ‘nduja di Spilinga e pane tostato macinato grossolanamente per un crunchy che esalta i sapori autentici. Un piatto che racconta la Calabria della resilienza e della bellezza, nato per essere condiviso.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

La tappa promossa in collaborazione con il Lions Club Arbëria in programma domenica 27 luglio a partire dalle ore 20.30 presso l’Anfiteatro Comunale Cataldo di Mbuzati, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Gianni Gabriele e della Presidente Lions Club Arbëria Franca Canadè. Seguiranno la presentazione del libro a cura di Rossella Minisci, la sfilata di abiti arbëreshë impreziositi dalle creazioni orafe di Gerardo Sacco, e quindi lo show cooking accompagnato da intermezzi musicali con Emiliana Oriolo e Cosimo e Damiano Scaravaglione. A condurre la serata ci sarà Roberto Cannizzaro.

DAL POLLINO ALL’ARBERIA, I SAPORI DELLA SIBARITIDE IN TOUR

Il calendario di COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE proseguirà con altre tappe che toccheranno Oriolo, Cariati, Villapiana, Albidona, Terravecchia, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto e Cropalati, per raccontare l’autenticità dei territori dal Pollino allo Jonio, passando per la Sila Greca e l’Arberia.

AGROALIMENTARE DI QUALITÀ, GAL CHIAMA A RACCOLTA I PRODUTTORI

Le aziende interessate a partecipare per promuovere i propri prodotti possono confermare la loro adesione entro i cinque giorni precedenti alla data di ciascun evento, per consentire la migliore pianificazione logistica e organizzativa. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a booking@rokaproduzioni.com.