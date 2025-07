Al via l’International Scledum Film Festival

Ai posti di partenza l’International Scledum Film Festival, che dal 1° al 3 agosto vedrà la città veneta di Schio diventare palcoscenico di un evento unico nel panorama italiano, dedicato al costume nel cinema. Ideato e diretto da Alessandro Carrieri, con la co-direzione di Filippo Dorigato, il festival promuove infatti il dialogo tra moda, cinema e arti visive attraverso un programma denso e articolato, capace di coniugare raffinatezza estetica, contenuto culturale e visione internazionale.

Il 1° agosto, la giornata di apertura si apre alle 18:00 con l’inaugurazione della mostra Women for Women Against Violence allo Spazio Shed, alla presenza dell’ideatrice Donatella Gimigliano e della testimonial Nadia Accetti. Segue alle 19:00 un aperitivo inaugurale su invito al Giardino Jacquard, preludio alla cerimonia ufficiale di apertura che si terrà alle 20:30 all’Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra con la presentatrice Elena Frigo. Alle 20:45, riflettori puntati sulla sfilata di Zizi Abusalla, che presenta in anteprima la nuova collezione Be Yourself, a cui seguirà un talk con la stilista, Donatella Gimigliano e Nadia Accetti.

Alle 21:20 prende il via la rassegna di cortometraggi, con la proiezione di Buffet di Santa De Santis & Alessandro D’Ambrosi, Meta di Giuseppe Colosimo e 7 Minuti di Alessia Bottone. Alle 22:15, intervista con il regista Riccardo Papa, autore del film I Liviatani: Cattive Attitudini, proiettato alle 22:45. La serata si conclude a mezzanotte, dopo un primo giorno ricco di contenuti e visioni.

Il 2 agosto si apre con la masterclass di Giorgio Loveccchio, dalle 10:30 alle 13:30 nella Sala Affreschi, dedicata al color grading e allo studio della palette visiva nel film Barry Lyndon di Stanley Kubrick. Nel pomeriggio, lo Spazio Galleria del Lanificio Conte ospita alle 15:00 lo speed date creativo, seguito dalla proiezione del documentario Venezia Incanta & la magia dell’arte di Stefania Soellner e un talk con la regista e il costumista Stefano Nicolao, protagonista del film. Alle 17:30, il Progetto Ophélie propone una passeggiata letteraria nei luoghi ispirati a Hemingway, che culmina in una performance teatrale itinerante curata da Schio Teatro 80. Alle 19:00, l’aperitivo con l’ospite Donatella Finocchiaro offre uno spazio di incontro più informale prima della serata.

Alle 20:30, l’Anfiteatro ospita l’apertura della seconda serata, con la presentazione degli stilisti Eliodora Couture, Lara Cosser e Tramando Progettazioni Sartoriali. A seguire, la sfilata di abiti iconici celebrerà il costume come elemento centrale nel linguaggio cinematografico. La rassegna di cortometraggi propone Un Figlio di Carmen Giardina, American Rouge di Jay Manari e Il Dito e la Luna di Rossella Bergo. Alle 22:10, intervista video a Donatella Finocchiaro, seguita dalla proiezione del film Angela di Roberta Torre, interpretato dalla stessa attrice, per una chiusura potente e intensa.

Il 3 agosto, giornata finale, si apre alle 10:30 con la masterclass della costumista Cristina La Parola: un approfondimento sul costume come linguaggio visivo e strumento narrativo nella costruzione filmica. Alle 15:00 torna lo speed date al Lanificio Conte, seguito alle 16:30 dalla proiezione del documentario She Othello di Raffaella Rivi. Il talk successivo, alle 17:30, vedrà il confronto tra la regista e il produttore Lucio Scarpa.

Alle 19:00, nel Giardino Jacquard, l’aperitivo con l’ospite della serata Valeria Solarino chiude il pomeriggio. La serata finale, dalle 20:30, si apre con un omaggio musicale a Ennio Morricone, interpretato dal vivo dalle Sister Singer’s, seguito dalla cerimonia di premiazione dei cortometraggi in concorso. Alle 21:15 intervista con Valeria Solarino, seguita dalla proiezione del cortometraggio Le Abiuratrici di Antonio De Palo, con un intervento del co-produttore Giampietro Preziosa. Gran finale con il documentario Sophia di Marco Spagnoli, omaggio a Sophia Loren e all’eredità del cinema italiano.

Con la chiusura prevista alle 23:35, l’International Scledum Film Festival si congeda dopo tre giornate dense di emozioni, incontri e visioni, confermandosi fin dalla sua prima edizione come nuovo punto di riferimento per la riflessione estetica e culturale sul costume nel cinema.