PIETRAPAOLA RIPARTE CON UNA NUOVA GIUNTA

Non è soltanto un rimpasto di Giunta. È la conferma che l’Amministrazione Comunale di Pietrapaola non perde tempo e sa rigenerarsi, scegliendo sempre la direzione del fare, con metodo, responsabilità e visione. L’Esecutivo civico si presenta oggi con una nuova squadra di governo, frutto di un percorso di rafforzamento politico-amministrativo, costruito con lucidità. Una nuova fase, dunque, che si apre con l’ingresso in Giunta di Eugenio D’Andrea, con delega ai Lavori Pubblici, e Antonio Berardi, a cui sono affidate le deleghe ad Ambiente, Demanio, Protezione Civile e Verde Pubblico.

RINNOVATO L’ESECUTIVO, INSERITE COMPETENZE MIRATE E IMPEGNO IMMEDIATO

È quanto sottolinea la Sindaca Labonia precisando che, nel brevissimo tempo trascorso dall’insediamento della nuova maggioranza, i nuovi assessori hanno già preso piena visione degli interventi e delle attività in corso: D’Andrea ha avviato un sopralluogo sistematico sui cantieri in via di completamento; Berardi ha mappato le principali esigenze ambientali e operative del territorio, a partire dalla gestione ordinata delle spiagge, la pulizia urbana e le attività di prevenzione connesse alla sicurezza territoriale.

UNA PIETRAPAOLA CHE GUARDA AVANTI: ORDINE, SERVIZI, OPERE, VISIONE

Oggi Pietrapaola – aggiunge la Prima Cittadina – può vantare una condizione di ordine amministrativo, buoni servizi per i cittadini, opere pubbliche già realizzate e altre in via di realizzazione. Tutto questo è stato possibile grazie a un’impostazione chiara e coerente: quella che considera il Comune come una vera e propria impresa pubblica, con una visione sistemica, non legata alla singola urgenza, ma orientata alla risoluzione dei problemi e al continuo miglioramento dei servizi.

NON UNA CRISI, MA UN’OCCASIONE PER RIAFFERMARE IL METODO DI GOVERNO

La squadra – ribadisce– è fondamentale per ottenere risultati. Quando si condivide un metodo, un orizzonte, uno skyline chiaro, il lavoro comincia a dare i giusti frutti. Il brevissimo periodo di crisi di maggioranza, che non ha giovato a nessuno, ha solo sottratto tempo e attenzione ai cittadini. Ma da ogni ostacolo può nascere una rinnovata forza.

Insomma, c’è stata una profonda attestazione di fiducia ricevuta dalla comunità in un momento delicato. È arrivata dai cittadini, e anche – sorprendentemente – da parte della minoranza. Questo testimonia la validità della nostra impostazione amministrativa, che oggi, con una nuova Giunta, è più forte e determinata che mai.

PROGRAMMAZIONE, TRASPARENZA E IMPEGNO CONDIVISO: VERSO IL FUTURO

Con una nuova squadra di governo operativa e coesa, si guarda ora ai prossimi obiettivi. Si lavora alla prosecuzione della programmazione estiva, mai così ricca di contenuti, alla gestione continua dell’emergenza idrica – contenuta anche quest’anno grazie a un attento lavoro di prevenzione e monitoraggio – e all’organizzazione dell’imminente apertura delle scuole.

Siamo pronti a dimostrare – conclude Manuela Labonia – che l’amministrazione pubblica può essere esempio di trasparenza, efficienza e visione. Con la giusta squadra, oggi siamo più forti e più sicuri di essere sulla strada giusta, una strada che abbiamo scelto per rispetto verso chi ci ha dato fiducia e per amore di Pietrapaola.