Altri 30 milioni di euro per le garanzie sui mutui agli under 36

Durante il Consiglio di Amministrazione di Consap S.p.A., riunitosi in data odierna, il Presidente Sestino Giacomoni ha comunicato ai componenti del Cda la notizia del rifinanziamento con ulteriori 30 milioni di euro del Fondo di Garanzia per la Prima Casa a seguito dell’approvazione di un emendamento al Decreto Economia, condiviso da tutti i gruppi parlamentari e approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.

Il Cda di Consap ha accolto con favore la volontà del Governo di procedere subito per un rifinanziamento del Fondo, confermando la volontà di aumentare così la dote a disposizione dei giovani under 36 e delle famiglie numerose che vogliono acquistare casa, stanziando già per il 2025 altri 30 milioni di euro destinati a finanziare le garanzie sui prestiti per comprare la prima abitazione. Il Fondo Casa, gestito da Consap, copre fino all’80% del mutuo sottoscritto dai giovani e al 90% per le famiglie numerose.

Nel primo semestre 2025, i mutui erogati e garantiti dal Fondo sono stati ben 38.650, in incremento del 23% rispetto ai 31.400 del medesimo periodo del 2024, per un importo complessivo pari a 4,8 miliardi di euro, in aumento del 34% rispetto ai 3,6 miliardi di euro del primo semestre 2024.

Vincenzo Sanasi d’Arpe, Amministratore Delegato di Consap, ha dichiarato che la notizia “Conferma il ruolo sociale di Consap – al servizio delle famiglie, dei cittadini e del Paese – che, con il Fondo di Garanzia per la Prima Casa, non solo facilita l’accesso al credito per l’acquisto di un bene primario e fondamentale quale la casa, ma riesce ad a essere una vera e propria leva di sostegno alla natalità e alle famiglie numerose. Grazie alla Legge di Bilancio 2025 è stata rafforzata la garanzia statale fino al 90% per famiglie con almeno 5 figli e ISEE fino a 50.000 €, e, su proposta tecnica di Consap, prorogata fino al 2027 l’estensione non solo alle categorie prioritarie tradizionali (giovani coppie, under 36, famiglie monogenitoriali, conduttori di alloggi popolari), ma anche alle famiglie numerose.”

Sestino Giacomoni, Presidente di Consap, ha concluso la sua comunicazione al Consiglio di Amministrazione sottolineando che “Consap si conferma ancora una volta come una realtà dinamica e attenta ai giovani, soprattutto attraverso misure come il Fondo per lo Studio e il Fondo di Garanzia per la Prima Casa. L’approvazione di oggi rappresenta un’ulteriore dimostrazione della volontà del Governo di far sì che Consap possa essere uno strumento concreto ed operativo per il sostegno dei giovani nel loro percorso di vita”.

CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – è un’azienda di diritto privato totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, operativa dal 1993 a seguito della privatizzazione dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). CONSAP S.p.A. è la società assicuratrice pubblica per eccellenza, con focus sulla tutela delle persone e sul supporto alla Pubblica Amministrazione, che interviene in modo sussidiario rispetto al mercato privato, assumendosi la responsabilità di coprire i rischi collettivi che non possono essere risarciti attraverso i consueti contratti assicurativi. L’obiettivo di CONSAP S.p.A. è quella di operare a supporto dei cittadini e delle imprese garantendo tutele finanziarie e assicurative in vari ambiti, attraverso la gestione di una serie di servizi e fondi di rilevanza sociale. La società si occupa, tra l’altro, di risarcire le vittime di incidenti stradali e crimini violenti, di sostenere le vittime di mafia, estorsione e usura e di supportare le famiglie e i giovani nella costruzione del loro futuro attraverso Fondi di Garanzia per lo studio e per l’acquisto della Prima Casa. Gestisce, inoltre, ulteriori strumenti finanziari e assicurativi a favore della collettività, contribuendo così al benessere sociale e al sostegno di iniziative pubbliche di interesse comune.