LE SERE D’ESTATE A MELISSA TRA DIVERTIMENTO E FAMIGLIE

È un’estate all’insegna del divertimento, della condivisione e della qualità volutamente destinata a tutti i target. Un format vincente, che piace a giovani e famiglie, ai locali e ai tanti turisti che nel mese di luglio hanno iniziato a vivere il borgo e le spiagge, accompagnati da una programmazione socio-cultura che ha regalato emozioni e partecipazione con un cartellone ricco di eventi, tutti gratuiti, inclusivi e pensati per valorizzare la vocazione ecosostenibile e accogliente del territorio.

MAURO: UNA COMUNITÀ CHE RISPONDE E PARTECIPA

Siamo felici – dichiara il Sindaco Luca Mauro – della straordinaria partecipazione registrata nelle ultime serate di luglio. Il Calabaret, festival del cabaret calabrese andato in scena dal 24 al 26 luglio in Piazza Padre Pio, ha fatto il pieno di pubblico: Franco Neri, Tonino Pironaci e Gennaro Calabrese hanno fatto ridere e riflettere, rafforzando il valore dell’identità calabrese attraverso la comicità.

FESTA BANDIERA VERDE: MELISSA SEMPRE PIÙ A MISURA DI BAMBINO

Altro successo è stata la Festa della Bandiera Verde svoltasi mercoledì 30 luglio sul Lungomare di Torre Melissa. Con il coloratissimo Villaggio dei Piccoli e le sue attrazioni, dal truccabimbi ai giochi di gruppo, dai gonfiabili allo zucchero filato, dalla musica ai mille colori dei bimbi, l’evento ha trasformato il lungomare in una grande festa per famiglie, a conferma del riconoscimento che la nostra comunità detiene da ben 11 anni consecutivi distinguendosi come destinazione family friendly, inclusiva e sicura per tutti

PRONTO IL PROGRAMMA DI AGOSTO: 31 EVENTI PER OGNI TARGET

Ma il meglio dell’estate melissese deve ancora arrivare. Il mese di agosto propone un cartellone ricco di iniziative con l’unico comune denominatore dell’identità. Ben 31 appuntamenti distribuiti tra il borgo di Melissa e la marina di Torre Melissa. Ogni serata offrirà una declinazione e uno spunto diverso: dalla musica dal vivo agli spettacoli popolari, dai momenti di spiritualità al cabaret, per finire alle sagre e alle attività culturali.

Ad aprire il mese, sabato 2 agosto, sarà la tradizionale Festa del Grano, accompagnata dal concerto di Angelo Mauro a Porta di Garda. Il giorno successivo, il 3 agosto, sarà la volta della Notte Rosa, che animerà via Nazionale a Torre Melissa.

DAL 4 AL 7 AGOSTO LA FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

Dal 4 al 7 agosto, la comunità renderà omaggio a San Francesco di Paola con celebrazioni religiose e spettacoli. Tra i momenti salienti di questa quattro giorni, l’esibizione del gruppo Napule Amdenius Ensamble (martedì 5), il concerto de I Desideri (mercoledì 6) e il grande spettacolo pirotecnico di giovedì 7 agosto, tutti nel borgo.

DAL 9 ALL’11 AGOSTO LA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO

Venerdì 8 agosto il Piazzale Cantina di Torre Melissa ospiterà il concerto di Silvia Salemi. L’esibizione dell’interprete di A Casa di Luca, aprirà, di fatto, le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, in programma da sabato 9 a lunedì 11 agosto, che si concluderanno con l’atteso live di Santino Cardamone in Piazza Italia e lo spettacolo pirotecnico sul mare.

IL CRESCENDO DI FERRAGOSTO

Attesa per il 12 agosto quando a Porta di Garda si svolgerà una sagra tipica con degustazione di vini locali e un omaggio musicale a Mino Reitano. Il 14 agosto, invece, il Lungomare Sud farà da cornice al Disco Rock Live Tour anni ’80/’90 con Carmen, e la sera successiva, la notte di Ferragosto, sarà all’insegna del ballo con una serata danzante in contemporanea tra Melissa centro e Torre Melissa. Il 16 agosto sarà dedicato alla cultura popolare con lo spettacolo etnico di Antonio Grosso & Aboutarantella. Il 18 agosto tornerà il Villaggio dei Piccoli in Piazza Gramsci, mentre sulla costa si ballerà con Mauro Miclini di Radio DJ. Martedì 19 spazio al cabaret con Mino Abbacuccio e Giuseppe Guida da Made in Sud, seguiti, il 20 agosto, dal concerto della cantante Serafine, direttamente da X-Factor.

TORNA FRAMMENTI DI…VINO CON DI MICHELE E MONTESANO

Il 21 sarà una giornata dedicata ai sapori locali, con la Sagra dei Prodotti Tipici al Villaggio Cristoforo Colombo e, in serata, la Notte Italiana animata da Sara Memmola e Mario Nunziante. Il weekend del 23 e 24 agosto sarà all’insegna dell’arte, con il workshop fotografico “La Luce Ritrovata” curato da Paolo Gualdi nel borgo storico di Melissa. Sempre il 24 e poi il 25, andrà in scena il doppio appuntamento con Frammenti di…Vini, che vedrà ospiti Grazia Di Michele alla Torre Aragonese e Mary Montesano alle Fontane di Garda. Il 26 agosto, presso il Villaggio Cristoforo Colombo, si terrà la serata Profumi e Sapori di una volta con la partecipazione del gruppo Kalavria, mentre il 28 si chiuderà il ciclo delle sagre con una serata tipica nel centro storico di Melissa e lo spettacolo comico di Paolo Marra, a cura dell’Associazione Genti i Melissa.

MELISSA SEMPRE PIÙ BLU, VERDE E AMI GREEN

Siamo orgogliosi dei riconoscimenti ambientali – conclude il Sindaco Mauro – che rafforzano l’identità di Melissa come destinazione eco-consapevole: Bandiera Blu per il 15esimo anno consecutivo, Bandiera Verde, AMI Green e ora in corsa anche per la Spiga Verde. Continueremo a costruire un’offerta culturale e turistica sostenibile, attrattiva e di qualità, anche nei mesi autunnali e invernali.