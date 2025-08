TRA CANTI ARBËRESHË, COSTUMI TRADIZIONALI E ARTE

Per gli altissimi riconoscimenti in campo artistico e culturale, conseguiti nel corso della propria carriera; per i pregi e le grandi virtù morali, quale esempio positivo di intervento sul patrimonio comune; per il merito di aver portato all’attenzione internazionale il Meridione d’Italia, individuando nella Calabria e nel popolo arbëreshe un modello di rinascita, di riscatto e di impegno civico. – È, questa la motivazione con la quale la comunità di Mbuzat, attraverso il suo Primo Cittadino Gianni Gabriele, ha conferito le chiavi della Città al Maestro Orafo crotonese, Gerardo Sacco.

Piazza gremita per ricordi e riflessioni dell’orafo delle dive

Ospitato nell’Anfiteatro P.Cataldo, momento centrale dell’evento PERCORSI DI CULTURA, ARTE E TRADIZIONE è stata la presentazione del libro SONO NESSUNO! IL MIO LUNGO VIAGGIO TRA ARTE E VITA, scritto dal Maestro con Francesco Kostner, giornalista e responsabile Relazioni esterne e Comunicazione dell’Università della Calabria. Davanti ad una nutrita platea è stato condiviso un racconto che ripercorre ricordi e riflessioni dell’orafo delle dive, accompagnati da rare fotografie in bianco e nero e a colori.

Apprezzatissimi show cooking, sfilata e l’artista emiliana oriolo

Coordinati da Roberto Cannizzaro, creative manager di Roka Produzioni, dopo i saluti del Primo Cittadino, della Presidente del Lions Club Arberia Franca Canadè e del consigliere regionale Pasqualina Straface, delegata del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ai rapporti con le comunità italo-albanesi, la quale ha sottolineato l’urgenza e il valore di valorizzare l’identità arbëreshe, è seguita la presentazione del libro a cura di Rossella Minisci, la sfilata di abiti arbëreshë impreziositi dalle creazioni orafe di Gerardo Sacco e, quindi, lo show cooking supportato dallo chef Giuseppe Morrone del Ristorante Fermento, accompagnato da intermezzi musicali con Emiliana Oriolo e Cosimo e Damiano Scaravaglione.

ITINERANTE NEI TERRITORI, CONTINUA NUOVO ORMAT GAL SIBARITIDE

L’evento di San Giorgio Albanese ha segnato una nuova tappa dell’innovativo format itinerante COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE, promosso dal GAL Sibaritide nell’ambito della misura 19.3 Cooperazione Interterritoriale – Filiere Corte e Mercati Locali del PSR Calabria 2014/2022, che sta infilando, piazza dopo piazza, un successo dietro l’altro.

PROSSIME TAPPE A CARIATI IL 2 AGOSTO, A VILLAPIANA IL 4

Dopo la tappa a Cariati il 2 agosto, il tour Colori e Profumi della Tradizione Enogastronomica della Sibaritide proseguirà domenica 4 agosto a Villapiana, per un nuovo appuntamento all’insegna della promozione dell’identità territoriale. Il calendario continuerà poi lungo l’estate con altri appuntamenti nei borghi di Albidona, Terravecchia, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto e Cropalati, attraversando il cuore dell’Arberia, del Pollino e della Sila Greca. Le aziende del territorio interessate a partecipare per valorizzare le proprie eccellenze possono inviare richiesta di adesione fino a cinque giorni prima di ciascuna tappa. Per info e dettagli organizzativi: booking@rokaproduzioni.com

AGROALIMENTARE DI QUALITÀ, GAL CHIAMA A RACCOLTA I PRODUTTORI

Le aziende interessate a partecipare per promuovere i propri prodotti possono confermare la loro adesione entro i cinque giorni precedenti alla data di ciascun evento, per consentire la migliore pianificazione logistica e organizzativa. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a booking@rokaproduzioni.com.