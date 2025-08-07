Successo straordinario per il primo torneo interregionale di boxe “Città di Nocera”

Nocera Terinese si è tinta di entusiasmo e passione con il debutto del primo torneo interregionale di boxe “Città di Nocera”, un evento che ha superato ogni aspettativa, contribuendo a rivitalizzare il cuore del borgo e a rafforzare il senso di comunità. La storica piazza San Giovanni, infatti, ha accolto un pubblico numeroso e proveniente anche dai comuni limitrofi, rendendo l’atmosfera calda e coinvolgente.

, organizzato con maestria dal Pugilato Lametino del Maestro Angelino Mascaro in collaborazione con il Comune di Nocera Terinese, si è rivelato una vera e propria festa di sport.

A impreziosire l’evento, la presenza di due campioni dello sport lametino, Daniele Miceli e Claudio Gullo, premiati dall’amministrazione comunale per il loro brillante percorso sportivo. Sono stati inoltre premiati i noceresi Domenico Mendicino e Giovanni Palermo.

Dieci i match, uno più esaltante dell’altro, a partire da quello che ha visto Siria Fatima Valenti battere Adele Piazza fino ad arrivare al match più atteso della serata tra il pugile di casa Andrea Mendicino e Federico Meli.

Ogni incontro ha confermato la passione, la fatica e il sudore dietro a questa disciplina, premiati dagli applausi scroscianti di un pubblico in visibilio.

Il Maestro Angelino Mascaro si è detto molto soddisfatto dell’evento: “È stata una serata eccezionale, sia per l’organizzazione che per i match dei nostri ragazzi. La passione e l’impegno che mettono in questa disciplina sono evidenti, e i tanti applausi ne sono la prova.”

A fare da eco alle sue parole, il Maestro Salvatore Affatigato della Extreme Boxing Club Palermo ha espresso i propri complimenti: “Complimenti all’organizzazione e a tutti i partecipanti. La serata è stata splendida, e tutti i match sono stati combattuti con grande intensità. I verdetti sono stati giusti, anche se forse c’era qualche dettaglio da rivedere, nel complesso tutto è andato molto bene.”

Il sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, ha dichiarato con entusiasmo: “Un successo che fa rivivere il borgo di Nocera, un momento di grande socialità e sport che resterà nella memoria di tutti.”

Il vicesindaco Sergio Guido, visibilmente soddisfatto, ha aggiunto: “Tanta affluenza, anche da paesi limitrofi, e questa energia mi da la carica, assieme all’assessore Giuseppe Mendicino, per lavorare già alla prossima edizione, che vedrà protagonisti pugili di alto livello.”

Presenti inoltre il sindaco di San Mango d’Aquino, Guido Cimino, l’assessore Francesco Marsico e il consigliere Serafino Gallo, tutti uniti nel celebrare il successo di questa grande festa di sport e comunità.

Gli esiti degli incontri, vinti tutti ai punti:

Giorgia Nigri b. Morgana La Rosa

Martina Maranzano b. Cristina Romengo

Siria Fatima Valenti b. Adele Piazza

Francesco Crucillà b. Giuseppe Nisticò

Andrea Mendicino b. Federico Meli

Alessandro Pullia b. Vittorio D’Alessandro

Luca Gallina b. Emmanuele Orofino

Matteo Errigo b. Vincenzo Catania

Filippo Pio Rocca b. Gabriele Nunzio Agnetta

Fortunato Gallo b. Sergio Presti