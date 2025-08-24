RIGENERAZIONE URBANA ECO-SOSTENIBILE E A MISURA DI FAMIGLIA,

Dalla fornitura di installazioni bidimensionali e tridimensionali da posizionare in un parco ludico interattivo, bello, sicuro ed inclusivo, sul Lago Maggiore; all’inaugurazione del nuovo parco ludico interattivo nella Villa comunale di via VIII Marzo, a Rocca di Neto; da Sulmona, in provincia de L’Aquila, dove sarà attuata la Progettazione definitiva ed esecutiva oltre all’esecuzione dei lavori per la riqualificazione del Parco Fluviale Augusto Daolio; a Fossa, sempre in Abbruzzo, dove Pan Neto si occuperà della Valorizzazione dell’Area Circostante la Chiesa di Santa Maria ad Cryptas, Via Aie della Madonna e di altre strade contermini, fino alla rigenerazione paesaggistica e ambientale dell’area sul Lago Arvo.

Da Nord a Sud – dichiara Giuseppe Anselmo, amministratore delegato della Pan Neto, azienda leader in Calabria e nel Sud Italia nella produzione e commercializzazione di materiali bio-edili – continuiamo a raccogliere la sfida della rigenerazione urbana dei territori che siano, soprattutto a misura di famiglia e rispettosi del contesto e dell’ambiente.

VALORE PEDAGOGICO RIGENERAZIONE URBANA, CONTINUA IMPEGNO

Nel 2025 – aggiunge – abbiamo rilanciato questo impegno promuovendo anche momenti di confronto e dibattito sul valore pedagogico della rigenerazione urbana, sulla valorizzazione delle destinazioni turistico-esperienziali in chiave eco-sostenibile, sull’innovazione, la sicurezza e la qualità. Lo abbiamo fatto a Rocca di Neto in occasione dell’inaugurazione del Parco ludico interessato da lavori di riqualificazione; e lo abbiamo fatto anche in occasione dell’evento ospitato nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Amarelli, la plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare che esporta la liquirizia calabrese in tutto il mondo.

NEL 2025 CONSOLIDATE IMPORTANTI COLLABORAZIONI

Tra un cantiere e l’altro – continua l’Amministratore Delegato – abbiamo avviato da una parte e consolidato dall’altra, anche diverse collaborazioni. È il caso di Decorazioni e Resine di Michele Simina, spazio espositivo unico nel suo genere dedicato al design, alla materia e alla personalizzazione artigianale delle superfici, inaugurato nelle scorse settimane a Crotone, di cui Pan Neto è diventato fornitore esclusivo. E poi c’è il Lungolago a Lorica, in Sila, nel comune di San Giovanni in Fiore, finanziato nell’ambito dei fondi NEXT GENERATION EU PNRR – M5c2i2.1”, il progetto di riqualificazione che Pan Neto sta portando avanti nell’ambito di una importante partnership con la ICC Srl di Roma e che punta alla valorizzazione turistica dell’area ed in particolare sulla sostenibilità e sulla qualità contemporanea, l’accessibilità e la fruibilità del Lungolago.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN TUTTA ITALIA

Pan Neto International a breve sarà attiva su due importanti progetti di riqualificazione urbana e ambientale in Abruzzo, nei comuni di Sulmona e Fossa. A Sulmona, sarà attuata la Progettazione Definitiva ed Esecutiva oltre all’esecuzione dei Lavori per la Riqualificazione del Parco Fluviale Augusto Daolio, un progetto che prevede la realizzazione di 3400 metri quadrati di pavimentazione in terra stabilizzata naturale, senza l’uso di cemento, con uno spessore di 10 centimetri. A questa si aggiungeranno 1300 metri quadrati di pavimentazione in calcestruzzo drenante colorato Giallo Siena, con uno spessore di 15 centimetri. Questa soluzione in terra stabilizzata, un metodo ecologico e riciclabile è perfetta per integrare l’intervento nel contesto naturalistico del parco. Contemporaneamente, nel comune di Fossa, Pan Neto si occuperà della Valorizzazione dell’area circostante la Chiesa di Santa Maria ad Cryptas, Via Aie della Madonna e di altre strade contermini.

DA CROTONE A TROPEA A CIRÒ, DIVERSI PROGETTI E CANTIERI

Dalla riqualificazione del centro storico di Cirò, città natale di Lilio, medico, astronomo e matematico che nel 1500 diede il Calendario alla Storia e al mondo, quello che ancora oggi scandisce giorni, mesi e anni per la maggior parte degli abitanti della Terra, uno dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria al quale sarà probabilmente tematizzato uno degli spazi in progetto, con la realizzazione di un’area giochi di 10 metri quadrati; alla Città di Crotone che vedrà interventi su 6 aree, anch’esse tematizzate sui principali Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria extra-ordinaria (dal Teorema di Pitagora ad Alcmeone, da Milone a Faillo, dalla Scuola di Atletica Crotoniate al Calabriano ed al Crotoniano). E poi, ancora, da Nicotera a Ioppolo, passando da Tropea. Qui gli interventi, si aggiungono alla serie di piccoli e grandi progetti che hanno interessato tanto i piccoli borghi che le grandi città calabresi: dal grande Parco della biodiversità Mediterranea di Catanzaro – per citarne alcuni – al Parco Venezia di Botricello passando dal piccolo borgo di Benestare nell’area metropolitana di Reggio Calabria.