Sandro Veronesi è il ‘super-vincitore’ del premio letterario Isola d’Elba

Nella splendida cornice dell’Arena Linguella di Portoferraio, il 6 settembre, le due giurie hanno

proclamato “Super-vincitore” l’autore Sandro Veronesi (nella foto, il primo a destra mentre stringe la mano al presidente Roberto Marini) con l’opera “Settembre nero” edito da La Nave di Teseo.

Con la vittoria di Sandro Veronesi e il suo “Settembre nero” (La Nave di Teseo) si è conclusa la

53ma edizione del premio letterario internazionale Elba-Raffaello Brignetti 2025, il premio

dedicato all’eccellenza letteraria che riconosce le opere di grande valore culturale e artistico, e

rappresenta un momento di riflessione sulla cultura e la letteratura contemporanea. “Ricevere

questo premio ha per me un significato speciale. – ha commentato il vincitore – Sono

profondamente legato a queste coste per le mie origini etrusche, camminare in questi luoghi ricchi di storia e di memoria è per me un’occasione intima e preziosa. Un ritorno alle radici che rende questo riconoscimento ancora più autentico e sentito.”