Attacco di Israele a Doha, la Casa Bianca: “Gli Stati Uniti hanno ricevuto un preavviso sull’operazione”

WASHINGTON DC – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha fornito dettagli ai giornalisti sulla posizione del presidente Donald Trump riguardo l’attacco israeliano contro Hamas a Doha, in Qatar. “Eliminare Hamas, che ha prosperato sulle sofferenze di chi vive a Gaza, è un obiettivo degno”, ha dichiarato, sottolineando che il presidente rimane impegnato nel monitorare la situazione e nel proteggere gli ostaggi palestinesi.

Leavitt ha spiegato che gli Stati Uniti hanno ricevuto un preavviso sull’operazione da Israele, e che l’inviato speciale Steve Witkoff ha informato le autorità qatariote dell’attacco imminente. Trump ha avuto colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con l’emiro del Qatar, “rendendo molto chiari i suoi pensieri e le sue preoccupazioni”, ha aggiunto la portavoce. Secondo Leavitt, il presidente considera l’attacco uno “sfortunato incidente” che non ha fatto avanzare la pace, ma che può diventare un’occasione per riprendere i negoziati.

Obiettivo pace e diplomazia regionale

Il presidente sta lavorando con tutti gli alleati statunitensi in Medio Oriente per favorire un accordo di pace tra Qatar e Israele, confermando che eventi isolati non compromettano iniziative chiave come gli Accordi di Abramo. Ha inoltre ribadito che vuole che tutti gli ostaggi a Gaza e i corpi dei morti vengano rilasciati per porre fine alla guerra e ha ringraziato l’emiro e il primo ministro del Qatar per il sostegno e l’amicizia verso gli Stati Uniti.

L’attacco di Israele a Doha: obiettivi e conseguenze

Israele ha condotto un attacco aereo mirato contro leader di Hamas a Doha, durante una riunione diplomatica che mirava a un possibile cessate il fuoco sostenuto dagli Stati Uniti. L’operazione, denominata “Sommet du Feu”, ha provocato la morte di cinque membri di Hamas e di un ufficiale della sicurezza qatariota, suscitando forti reazioni internazionali. Il governo del Qatar ha definito l’azione “una violazione flagrante della sovranità nazionale”, mentre il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha sottolineato il rischio di destabilizzazione della regione e la necessità di salvaguardare il processo di pace.

Fonti diplomatiche riferiscono che Israele aveva informato gli Stati Uniti in anticipo, consentendo alla Casa Bianca di trasmettere un avvertimento tramite Witkoff. Nonostante ciò, l’attacco ha suscitato critiche per la gestione dell’escalation militare e la possibile violazione dei diritti internazionali. Leavitt ha ribadito che Trump resta determinato a perseguire una soluzione pacifica, mantenendo contatti costanti con le autorità qatariote e israeliane e monitorando l’impatto sui civili.

Gaza: storia di un conflitto senza fine

La situazione a Gaza rimane uno dei temi più complessi della politica mediorientale. Dal 2007, dopo la presa di potere di Hamas, la Striscia di Gaza è stata teatro di ripetuti conflitti con Israele, che hanno causato migliaia di morti civili e una grave crisi umanitaria. Le continue tensioni tra le fazioni palestinesi e Israele, unite a blocchi economici e restrizioni dei movimenti, hanno reso difficile ogni tentativo di pace duratura. Trump, secondo Leavitt, vede l’attuale crisi come un’opportunità per rilanciare i negoziati regionali, coinvolgendo Stati Uniti, Qatar, Israele e altri alleati strategici. L’obiettivo dichiarato è creare un quadro di stabilità duratura e assicurare il rispetto dei diritti dei civili, evitando escalation militari che possano trasformarsi in conflitti su larga scala.

Il caso della lettera a Jeffrey Epstein

Parallelamente alla crisi internazionale, la Casa Bianca affronta una controversia interna legata a una lettera attribuita a Donald Trump inviata a Jeffrey Epstein nel 2003. La lettera, recentemente rilasciata dalla Commissione per la supervisione della Camera, conteneva disegni sessualmente suggestivi e una firma che alcuni avevano attribuito al presidente. Leavitt ha chiarito: “Il presidente non ha scritto la lettera. Non ha firmato questa lettera” e ha aggiunto che la Casa Bianca sarebbe favorevole a un esame grafologico per verificare la firma. Il team legale del presidente continuerà a perseguire aggressivamente il contenzioso contro il Wall Street Journal, dopo che la pubblicazione della lettera, inizialmente negata dalla Casa Bianca, ha suscitato ampio dibattito pubblico.

11 Settembre e sicurezza interna

Oltre alla crisi internazionale e allo scandalo interno, la Casa Bianca ha confermato che giovedì Trump parteciperà alle celebrazioni per il 24° anniversario degli attentati dell’11 settembre, visitando in mattinata il Pentagon Memorial e assistendo in serata alla partita dei New York Yankees allo Yankee Stadium del Bronx. Martedì della prossima settimana, insieme alla first lady, il presidente partirà per una visita di Stato nel Regno Unito, con rientro previsto a Washington giovedì. Leavitt ha ribadito l’impegno dell’amministrazione sulla sicurezza interna, assicurando che nessun arresto o detenzione avviene senza un sospetto ragionevole e che la profilazione razziale non sta accadendo.

Reazioni internazionali e sfide diplomatiche

L’attacco a Doha ha suscitato reazioni da diverse capitali. L’Unione Europea ha chiesto moderazione e dialogo, mentre paesi come la Turchia e l’Iran hanno condannato l’azione israeliana, definendola un rischio per la pace regionale. Gli analisti sottolineano che gli Stati Uniti devono bilanciare la relazione con Israele, alleato strategico, e il ruolo mediatico con Qatar e altri stati arabi, senza compromettere la credibilità diplomatica.