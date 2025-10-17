ALBERI TAGLIATI A SCHIAVONEA

Siamo profondamente indignati per quanto accaduto all’ingresso del borgo storico marinaro di Schiavonea, dove sono stati estirpati alberi secolari, simboli della nostra identità e parte integrante del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio.

CHI È REPSONSABILE DI QUESTA INIZIATIVA?

È quanto denunciano i Giovani del Movimento del Territorio con Pasqualina Straface commentando come un vero e proprio sfregio l’iniziativa e chiedendo che venga fatta luce sulle responsabilità

TUTELARE VERDE PUBBLICO E PATRIMONIO

Condanniamo con fermezza questo atto grave – aggiungono – che rappresenta non solo un danno ambientale, ma anche uno schiaffo alla memoria collettiva della nostra comunità. Chiediamo chiarezza e trasparenza – concludono i Giovani del Movimento del Territorio – sulle responsabilità e pretendiamo che vengano messe in atto misure concrete per tutelare il verde pubblico e impedire il ripetersi di simili scempi. La difesa del territorio parte dal rispetto della sua storia e delle sue radici.