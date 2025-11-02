Polizia incontra la nuova Dirigente del Commissariato di Lamezia Terme, Concetta Gangemi

Nel pomeriggio di ieri, 30 ottobre, una delegazione del Sindacato FSP Polizia di Stato ha incontrato la Dott.ssa Concetta Gangemi, neo Dirigente del Commissariato di Lamezia Terme, e la Dott.ssa Federica Licastro, funzionario addetto presso lo stesso ufficio.

La delegazione sindacale era composta dal Segretario Nazionale Giuseppe Brugnano, dal Segretario Generale Provinciale di Catanzaro Rocco Morelli e dai Segretari Provinciali Agostino Valia e Natale Maiolo.

L’incontro si è svolto in un clima di profonda collaborazione e confronto costruttivo, affrontando le principali criticità operative e organizzative che interessano il presidio lametino della Polizia di Stato. Le parti hanno condiviso la necessità di consolidare un dialogo costante tra rappresentanza sindacale e dirigenza, quale presupposto indispensabile per garantire una maggiore efficienza del servizio e migliori condizioni lavorative per il personale.

Durante il confronto sono stati affrontati i temi più rilevanti relativi alla sicurezza del territorio di Lamezia Terme, città che vive una realtà complessa, segnata da fenomeni di criminalità organizzata, emergenze di ordine pubblico e carenze di organico che richiedono un impegno congiunto tra istituzioni e forze di polizia.

Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale di Catanzaro, ha sottolineato:

“Il confronto aperto con la dirigenza rappresenta uno strumento essenziale per garantire risposte concrete alle esigenze del personale e, al contempo, per rafforzare la capacità dello Stato di assicurare sicurezza e legalità sul territorio. Il Sindacato FSP Polizia di Stato continuerà a farsi portavoce delle istanze degli Operatori, promuovendo un dialogo serio e responsabile fondato sul rispetto dei ruoli e sulla comune volontà di migliorare il servizio reso ai cittadini.”

La Dott.ssa Gangemi ha espresso piena disponibilità al confronto e alla collaborazione, evidenziando la volontà di lavorare in sinergia con le rappresentanze sindacali per individuare soluzioni condivise alle problematiche operative e per valorizzare l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

L’incontro si è concluso con un rinnovato impegno reciproco a proseguire lungo la via della cooperazione istituzionale, nel segno della trasparenza, della partecipazione e della responsabilità comune, a tutela della sicurezza pubblica e della dignità professionale degli Operatori di Polizia.