Periferica Festival: STEFANO SALETTI e BARBARA ERAMO in "SUONI DEL MEDITERRANEO"

Luigi Cignoni, Direttore
Al Centro Culturale “Gabriella Ferri” di Roma prosegue la seconda edizione di PERIFERICA, il festival che racconta le periferie del mondo attraverso suoni, voci e linguaggi diversi. Dopo il successo della prima edizione, il progetto diretto da Alessandra Evangelisti e Stefano Cioffi sceglie di radicarsi in un unico luogo, simbolo della periferia creativa del IV Municipio, per un mese di concerti, spettacoli e laboratori a ingresso gratuito.
Il Mediterraneo da sempre è spazio di migrazioni, di attraversamenti, di incontri, di cammini. È da questa consapevolezza che nasce il concerto di Stefano Saletti e Barbara Eramo in programma venerdì 14 novembre alle ore 21: un viaggio sonoro e poetico che attraversa le sponde del Mare nostrum per raccontare, attraverso i canti di pellegrinaggio, di migrazione e di libertà, le storie e le leggende dei popoli mediterranei. La musica diventa rito e trance, stordimento e memoria collettiva, in un dialogo di lingue e sonorità arcaiche che uniscono e non dividono, in un’epoca segnata dall’innalzamento di nuovi muri e confini.
Il concerto alterna composizioni originali e riletture della tradizione sefardita, araba, balcanica e del Sud d’Italia.
Il suono dell’oud, del saz, del bouzouki e delle voci in Sabir, aramaico, greco antico e arabo dà corpo a un racconto musicale che rivela la forza evocatrice e universale del canto mediterraneo.
A rendere ancora più intensa l’esperienza sonora, la presenza del Baobab Ensemble, formazione di coristi e musicisti che amplifica la potenza collettiva del viaggio musicale proposto da Saletti ed Eramo.
Da anni presenti sulla scena italiana e internazionale nell’ambito della musica world, etnica e della canzone popolare, il polistrumentista e compositore Stefano Saletti e la cantante e autrice tarantina Barbara Eramo collaborano da tempo a progetti che esplorano le musiche e le lingue del Mediterraneo, intrecciando ricerca sonora, poesia e tradizione.
Saletti ed Eramo effettuano da anni in Italia e all’estero anche workshop e seminari sulla lingua Sabir, sulle tecniche esecutive degli strumenti a corda e percussione, sulle tecniche vocali, sulle contaminazioni, influenze e specificità dei tanti stili musicali del Mediterraneo.
L’Accademia Italiana del Flauto è vincitrice dell’Avviso Pubblico per l’affidamento delle attività culturali al Centro G. Ferri, indetto dal Municipio IV.

Luigi Cignoni, Direttore

