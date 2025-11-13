Periferica Festival: STEFANO SALETTI e BARBARA ERAMO in “SUONI DEL MEDITERRANEO”

Al Centro Culturale “Gabriella Ferri” di Roma prosegue la seconda edizione di PERIFERICA, il festival che racconta le periferie del mondo attraverso suoni, voci e linguaggi diversi. Dopo il successo della prima edizione, il progetto diretto da Alessandra Evangelisti e Stefano Cioffi sceglie di radicarsi in un unico luogo, simbolo della periferia creativa del IV Municipio, per un mese di concerti, spettacoli e laboratori a ingresso gratuito.

Il Mediterraneo da sempre è spazio di migrazioni, di attraversamenti, di incontri, di cammini. È da questa consapevolezza che nasce il concerto di Stefano Saletti e Barbara Eramo in programma venerdì 14 novembre alle ore 21: un viaggio sonoro e poetico che attraversa le sponde del Mare nostrum per raccontare, attraverso i canti di pellegrinaggio, di migrazione e di libertà, le storie e le leggende dei popoli mediterranei. La musica diventa rito e trance, stordimento e memoria collettiva, in un dialogo di lingue e sonorità arcaiche che uniscono e non dividono, in un’epoca segnata dall’innalzamento di nuovi muri e confini.

Il concerto alterna composizioni originali e riletture della tradizione sefardita, araba, balcanica e del Sud d’Italia.

Il suono dell’oud, del saz, del bouzouki e delle voci in Sabir, aramaico, greco antico e arabo dà corpo a un racconto musicale che rivela la forza evocatrice e universale del canto mediterraneo.

A rendere ancora più intensa l’esperienza sonora, la presenza del Baobab Ensemble, formazione di coristi e musicisti che amplifica la potenza collettiva del viaggio musicale proposto da Saletti ed Eramo.

Da anni presenti sulla scena italiana e internazionale nell’ambito della musica world, etnica e della canzone popolare, il polistrumentista e compositore Stefano Saletti e la cantante e autrice tarantina Barbara Eramo collaborano da tempo a progetti che esplorano le musiche e le lingue del Mediterraneo, intrecciando ricerca sonora, poesia e tradizione.

Saletti ed Eramo effettuano da anni in Italia e all’estero anche workshop e seminari sulla lingua Sabir, sulle tecniche esecutive degli strumenti a corda e percussione, sulle tecniche vocali, sulle contaminazioni, influenze e specificità dei tanti stili musicali del Mediterraneo.

L’Accademia Italiana del Flauto è vincitrice dell’Avviso Pubblico per l’affidamento delle attività culturali al Centro G. Ferri, indetto dal Municipio IV.