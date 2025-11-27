Nella Piazza dei Talenti di Librino evento aperto alla città

CATANIA – Nella periferia di Catania ci sono piazze che diventano spazi di sport e apprendimento. È quello che sta accadendo in Piazza dell’Elefante a Librino, dove la nuova pista da skate – con micro ramp, quarter, box in plastica e gomma riciclata, che si aggiunge a quella già esistente realizzata dal Comune – completa un intervento di rigenerazione che oggi vede la nascita del più grande Gravity Park della città. È il cuore del progetto “Libera Talenti Librino”, promosso dall’Associazione Talità kum ETS, vincitore del bando “Spazi aggregativi di prossimità” dell’Impresa Sociale Con i Bambini, con il supporto di Fondazione Laureus Italia.

Venerdì 28 novembre 2025, a partire dalle 9.00, la piazza si trasformerà ne “La Piazza dei Talenti” con una giornata di sport, arte e partecipazione: un evento aperto alla città, realizzato in collaborazione con una rete di scuole, associazioni e realtà del territorio.

Dalle prime ore della mattina studenti e studentesse saranno coinvolti in stand sportivi, artistici e formativi (sarà presente con un desk la Questura di Catania e l’Asp etnea per parlare di alimentazione), in un murale partecipativo, in attività di mappatura del quartiere e in laboratori dedicati alla cura degli spazi comuni: lo Skate Park diventa così non solo un impianto sportivo, ma un vero laboratorio di cittadinanza attiva.

Alle 11.30 è previsto l’arrivo delle istituzioni: il sindaco Enrico Trantino, gli assessori Viviana Lombardo (Pari Opportunità e Politiche Giovanili) e Andrea Guzzardi (Pubblica Istruzione) del Comune di Catania, il vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania don Vincenzo Branchina, il direttore Fondazione Laureus Sport for good Italia Daria Braga.

Seguirà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Skate Park con esibizioni, prove aperte e attività sportive a cura di Talità kum. “La Piazza dei Talenti” e il nuovo Skate Park sono, così, simbolo di rinascita e di fiducia nei giovani, e mostrano come sport, arte e partecipazione possano cambiare il volto di un quartiere.