MELISSA PIANTA DUE GLICINI PERMANENTI NEI LUOGHI SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA VIOLENZA

Due glicini, uno nel centro storico e uno nella frazione di Torre Melissa, sono stati piantumati come nuovi segni permanenti dell’impegno dell’Amministrazione comunale contro ogni forma di violenza. Uno dei due sorge esattamente nell’area dove in passato era stata installata la panchina rossa simbolo e monito della comunità contro la violenza di genere, trasformando quel luogo ancora di più in un nuovo spazio di memoria viva.

UN GESTO SIMBOLICO CHE È UN’ASSUNZIONE COLLETTIVA DI RESPONSABILITÀ

Un gesto che è un’assunzione collettiva di responsabilità ha ribadito il Sindaco Luca Mauro, che insieme alla Consigliera comunale con delega alla Peri Opportunità, Vanessa Rizzo, e all’Amministrazione comunale ha partecipato alla cerimonia di piantumazione a Melissa capoluogo, ricordando che il 25 novembre non è una ricorrenza ma il giorno in cui dobbiamo aprire gli occhi e capire che non possiamo e non dobbiamo più voltarci dall’altra parte davanti ad ogni forma di violenza.

IL GLICINE COME EMBLEMA DI FORZA E RINASCITA

La scelta del glicine – ha spiegato il consigliere Rizzo – non è casuale: è una pianta capace di resistere, di intrecciarsi, di rifiorire anche dopo stagioni dure. Una metafora vivente della dignità di ogni donna, che vive nel territorio come segno visibile, quotidiano, del rifiuto di ogni sopraffazione. L’iniziativa ha visto il supporto di una rete associativa composta da Avis, Auser, Salvati per Servire, Voglia di Vincere, La Speranza, Pro Loco Melissa e Asscom, realtà impegnate nel tessuto sociale della città. Mentre il supporto tecnico nella piantumazione è stato garantito dalla maestria messa in campo da Melissa Città Pulita.

Nel pomeriggio, durante la piantumazione del secondo glicine nella frazione di Torre Melissa, la giornata si è arricchita del coinvolgente flash mob della scuola di danza Melissa Dance, sulle note di Figlia da tempesta di Serena Brancale, che ha portato emozione, movimento e un messaggio forte di sensibilizzazione.

IL COMUNE ACCANTO ALLE DONNE ACCOLTE ALLA DOMUS

Sempre nella mattinata l’Esecutivo civico ha partecipato all’iniziativa del Coriss presso la casa di accoglienza Domus. Il Primo cittadino, insieme all’Assessore alla Cultura Maria Carmela Malena, alla Consigliera Vanessa Rizzo e al Consigliere Francesco Cosentino, ha incontrato le donne ospiti della struttura, portando un messaggio di vicinanza concreta e riaffermando l’impegno dell’ente a sostenere chi vive situazioni di fragilità. Abbiamo voluto testimoniare attenzione – sottolinea il Sindaco – che non si limita alla celebrazione, ma che si traduce in presenza, ascolto e supporto.

CASTELLO E TORRE ILLUMINATI DI ROSSO

A concludere la giornata sono stati i colori della pubblica illuminazione a celebrare la Giornata contro l’eliminazione della Violenza sulle donne. Il Castello di Melissa e la Torre Aragonese di Torre Melissa, insieme al Palazzo Comunale, infatti, sono stati illuminati di rosso, il colore che dà voce alle vittime e richiama l’urgenza di non rimanere indifferenti.