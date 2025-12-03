Via alla terza edizione di Christmas Town

CATANIA – Babbo Natale, Elfi, Renne, Schiaccianoci, Pupazzi di Neve, il Grinch e tutti gli altri protagonisti della magia del Natale vi aspettano a Christmas Town. Cresce l’attesa per questa terza edizione: sabato 6 dicembre – alle ore 10.00 – si aprono i cancelli del Villaggio di Natale più grande del Sud Italia che, fino al 6 gennaio 2026, trasformerà le Ciminiere in un Parco tematico dedicato alle famiglie, ai bambini e a tutti gli amanti del Natale.

Il claim di questa edizione, “Give Love”, è un invito semplice e potente: non lasciare che passi il Natale senza una buona azione. Un abbraccio, un sorriso, un gesto di gentilezza questo il filo rosso che attraverserà il Villaggio, tra spettacoli, luci e attrazioni.

Dopo settimane di lavoro intenso, le Ciminiere sono ormai pronte a riaccendere la loro magia: la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande di sempre; la nuova e scenografica Giostra Albero di Natale; il travolgente White Slide da percorrere sulle ciambelle gonfiabili; la Casa di Babbo Natale rinnovata e ampliata fino a 450 mq; la coloratissima Casa del Grinch. E poi, il Christmas Circus, i Magic Show, il Musical “Lo Schiaccianoci”, le parate tematiche, le Christmas Big Balls, la ruota panoramica da 32 metri, l’antica giostra cavalli, il Cinema di Natale e il nuovo Albero dei Canti. Per l’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Catania Enrico Trantino e il Vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino.

Un vero “cantiere della meraviglia” che, restituisce alla città un luogo di festa, bellezza e normalità condivisa.

Preview per i giornalisti

In occasione dell’apertura, sabato mattina alle ore 9.30 è prevista una preview riservata ai giornalisti con ingresso dedicato F1 / lato Fiere (accesso anticipato rispetto all’apertura ufficiale del Parco, fissata alle ore 10.00).

La preview consentirà alla stampa di visitare in anteprima gli spazi allestiti, assistere alle prime accensioni scenografiche e raccogliere immagini e dichiarazioni, prima dell’ingresso del pubblico.

