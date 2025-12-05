Come ogni anno, il Centro Commerciale Mulino Center di Scalea accoglierà la comunità per uno dei momenti più attesi del periodo natalizio: l’accensione dell’Albero di Natale. L’iniziativa si terrà l’8 dicembre 2025 a partire dalle ore 17 negli spazi del centro.
L’evento rappresenta un’occasione di incontro e partecipazione condivisa, pensata per famiglie, giovani e per tutti i cittadini che desiderano vivere un pomeriggio dedicato allo spirito delle feste. Per questa edizione, è prevista la collaborazione con la Fidas Paola – Sezione di Scalea, realtà impegnata nella promozione della donazione volontaria di sangue sul territorio. Le unità di sangue raccolte venranno destinate al Centro Trasfusionale di Paola, contribuendo a garantire un supporto concreto al sistema sanitario locale. Anche le istituzioni prenderanno parte al momento ufficiale dell’accensione.
Il pomeriggio sarà animato dall’agenzia “Siamo tutti un po’ pagliacci”, che accompagnerà grandi e piccini con attività e momenti di divertimento fino all’accensione dell’albero.
L’appuntamento mantiene il suo carattere semplice ma sentito: un simbolo che unisce, invita alla partecipazione e che ogni anno rinnova l’atmosfera delle festività nel territorio di Scalea.
Accensione dell’Albero di Natale al Mulino Center di Scalea
