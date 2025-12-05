Accensione dell’Albero di Natale al Mulino Center di Scalea

Come ogni anno, il Centro Commerciale Mulino Center di Scalea accoglierà la comunità per uno dei momenti più attesi del periodo natalizio: l’accensione dell’Albero di Natale. L’iniziativa si terrà l’8 dicembre 2025 a partire dalle ore 17 negli spazi del centro.

L’evento rappresenta un’occasione di incontro e partecipazione condivisa, pensata per famiglie, giovani e per tutti i cittadini che desiderano vivere un pomeriggio dedicato allo spirito delle feste. Per questa edizione, è prevista la collaborazione con la Fidas Paola – Sezione di Scalea, realtà impegnata nella promozione della donazione volontaria di sangue sul territorio. Le unità di sangue raccolte venranno destinate al Centro Trasfusionale di Paola, contribuendo a garantire un supporto concreto al sistema sanitario locale. Anche le istituzioni prenderanno parte al momento ufficiale dell’accensione.

Il pomeriggio sarà animato dall’agenzia “Siamo tutti un po’ pagliacci”, che accompagnerà grandi e piccini con attività e momenti di divertimento fino all’accensione dell’albero.

L’appuntamento mantiene il suo carattere semplice ma sentito: un simbolo che unisce, invita alla partecipazione e che ogni anno rinnova l’atmosfera delle festività nel territorio di Scalea.