NIDI GRATIS PLUS, APERTURA STRAORDINARIA PER FAMIGLIE FINO ALL’11 DICEMBRE.

Riaperti, da Regione Lombardia, i termini per i genitori lombardi per accedere al bando ‘Nidi Gratis Plus’.

Dopo l’adesione dei Comuni, ora il bando si apre alle famiglie con l’intento di facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Rispondendo così ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendone la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle madri, il bando ha come obiettivo quello di garantire l’accesso gratuito a uno dei più importanti servizi per l’infanzia, come, appunto, è l’asilo nido.

L’iniziativa sostiene i nuclei familiari con Isee Minorenni fino a 25.000 euro per abbattere le rette di frequenza di asili nido pubblici e privati.

Il contributo, che viene erogato direttamente ai Comuni, copre la quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile dall’Inps.

La nuova data di scadenza per accedere al bando è giovedì 11 dicembre alle ore 12 o, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Regione Lombardia ha, proprio di recente, confermato e potenziato la misura ‘Nidi Gratis Plus’ per l’anno educativo 2025/2026 e, inoltre ha stabilito di destinare 60 milioni di euro per il triennio 2025/2028 a sostegno delle famiglie con figli da 0 a 3 anni iscritti ai nidi e micronidi pubblici o privati convenzionati. Tutto ciò con l’intento di azzerare, o comunque ridurre, la retta mensile a carico dei genitori, favorendo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e promuovendo l’occupazione femminile.

“Con la misura Nidi Gratis Plus – afferma l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – Regione Lombardia continua a investire concretamente nel futuro delle famiglie e dei bambini lombardi. Per le famiglie con Isee fino a 20.000 euro la retta si azzera mentre per quelle con Isee tra 20.000 e 25.000 euro, si prevede un contributo fino a 100 euro massimo mensili oltre al rimborso Inps”. “Un sostegno – ha concluso Lucchini – che non è solo una misura economica, ma che riteniamo debba essere visto come un messaggio di fiducia e di attenzione da parte dell’intera comunità. Regione Lombardia intende dare un segnale tangibile a chi sceglie di mettere al mondo un figlio e aiutare, affiancandoli, mamma e papà in questa importante scelta”.

REQUISITI PER ACCEDERE – Possono presentare domanda le famiglie che rispettano i seguenti criteri:

– figli di età compresa tra 0 e 3 anni, iscritti e frequentanti nidi o micronidi pubblici o privati autorizzati aderenti alla misura;

– attestazione Isee Minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;

– retta mensile a carico dei genitori superiore all’importo rimborsabile da Inps (pari a 272,73 euro per le prime 10 mensilità e 272,70 euro per l’undicesima, oppure 327,27 euro per le prime 10 e 327,30 euro per l’undicesima);

– Residenza in Lombardia del genitore richiedente e del minore beneficiario.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE – Le domande di adesione alla misura Nidi Gratis Plus 2025/2026 devono essere presentate dal fino alle ore 12 dell’11 dicembre esclusivamente online sul portale: www.bandi.regione.lombardia.it. (LNews)