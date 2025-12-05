La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) sceglie di riunirsi a Falerna

Il direttivo nazionale Conpait – Confederazione Pasticceri Italiani, guidato dal presidente Angelo Musolino, ha scelto la Calabria per confrontarsi con i più grandi artisti pasticceri, nello specifico il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna.

Un appuntamento che ha consentito di tracciare le nuove linee guida del comparto in un incontro operativo, denso di contenuti, che conferma la volontà dell’associazione di consolidare il proprio ruolo di riferimento per la pasticceria italiana, soprattutto in virtù del prossimo Sigep 2026, uno degli appuntamenti internazionali più attesi del settore, dove Conpait punta a presentarsi con progettualità rinnovate e una presenza ancora più strutturata.

Lo speciale incontro ha interessato anche il tesseramento 2026, avvenuto in una sala dedicata del Riva Restaurant di Falerna, con un’organizzazione anche tecnica curata nei dettagli, pensata per accogliere con professionalità un direttivo nazionale impegnato in decisioni strategiche. Il tesseramento è infatti orientato a rafforzare la rete dei professionisti e a valorizzarne competenze e identità, mentre nuove iniziative formative e promozionali sono state analizzate con l’obiettivo di sostenere la crescita del comparto e favorire il dialogo tra maestri esperti e nuove generazioni.

Punto principale dell’esperienza, il percorso degustazione creato su misura, volto a intrecciare tecnica contemporanea combinando la haute cuisine francese e tipicità del territorio calabrese. Un omaggio al linguaggio della pasticceria, interpretato attraverso piatti che hanno privilegiato materia prima, equilibrio e pulizia dei sapori.

Per il Riva Restaurant, l’arrivo del direttivo Conpait rappresenta un momento significativo, non solo per il prestigio degli ospiti, ma anche per il valore simbolico di una sinergia che avvicina mondi affini: ricerca, qualità e cultura gastronomica.