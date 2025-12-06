MELISSA INSTALLA 10 NUOVI PARCHEGGI PER DISABILI

Oltre dieci nuovi stalli parcheggio riservati alle persone con disabilità sono stati installati nelle ultime settimane, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Interventi mirati, collocati in punti realmente necessari – vicino alle scuole, alle farmacie e agli accessi alla spiaggia – che testimoniano un impegno concreto verso l’autonomia, la mobilità e la dignità delle persone più fragili del territorio. L’inclusione non può essere celebrata un solo giorno all’anno: deve essere un dovere quotidiano, un modo di pensare e progettare la città. Gli stalli per le donne in gravidanza e per le famiglie con bimbi fino a 2 anni sono stati realizzati contemporaneamente a quelli per le persone con disabilità.

INTERVENTI MIRATI PER UNA CITTÀ PIÙ ACCESSIBILE E PIÙ GIUSTA

La scelta di installare gli stalli nei punti dove davvero servono – sottolinea il Sindaco Luca Mauro – rappresenta un cambio di passo: non un intervento simbolico, ma una risposta concreta alle esigenze del territorio. Gli stalli, infatti, sono stati posizionati in prossimità dei luoghi più frequentati da famiglie, studenti, anziani e turisti, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti, ridurre le barriere e promuovere una mobilità più rispettosa.

NUOVI STALLI ANCHE PER DONNE IN GRAVIDANZA E GENITORI

L’Amministrazione ha inoltre predisposto stalli riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino ai due anni, un gesto semplice ma profondamente utile per chi affronta la quotidianità con maggiore impegno. Una misura che rafforza la volontà del Comune di essere vicino ai bisogni reali delle famiglie, offrendo strumenti pratici per una città più accogliente e a misura di persona.

IL SINDACO UNA COMUNITÀ CHE SCEGLIE DI ESSERE UMANA

Queste azioni, pur nella loro semplicità, rappresentano un passo importante verso una Melissa più consapevole, più rispettosa, più accogliente. Una città – conclude Mauro – capace di riconoscere le fragilità, ma anche la forza di chi le vive ogni giorno. Una comunità che sceglie di essere umana, prima di tutto.