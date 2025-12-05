A Washington il sorteggio della Fifa World Cup 2026, definiti i gironi e la strada verso la finale di New York

WASHINGTON DC – Il sorteggio finale del Mondiale FIFA 2026, tenutosi al John F. Kennedy Center di Washington, ha definito la composizione dei 12 gironi della prima Coppa del Mondo a 48 squadre che avrà luogo dall’11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Alcuni gruppi includono già i segnaposto riservati ai playoff di marzo, compreso quello che riguarda l’Italia che, in caso di qualificazione a marzo, sarà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.

La composizione dei gironi è la seguente:

Gruppo A

  • Messico
  • Sudafrica
  • Corea del Sud
  • Segnaposto playoff Europa D (Danimarca – Macedonia – Repubblica Ceca – Irlanda)

Gruppo B

  • Canada
  • Segnaposto playoff Europa A (Italia – Irlanda – Galles – Bosnia)
  • Qatar
  • Svizzera

Gruppo C

  • Brasile
  • Marocco
  • Haiti
  • Scozia

Gruppo D

  • Stati Uniti
  • Paraguay
  • Australia
  • Segnaposto Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Gruppo E

  • Germania
  • Curaçao
  • Costa d’Avorio
  • Ecuador

Gruppo F

  • Olanda
  • Giappone
  • Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
  • Tunisia

Gruppo G

  • Belgio
  • Egitto
  • Iran
  • Nuova Zelanda

Gruppo H

  • Spagna
  • Capo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Gruppo I

  • Francia
  • Senegal
  • Segnaposto Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
  • Norvegia

Gruppo J

  • Argentina
  • Algeria
  • Austria
  • Giordania

Gruppo K

  • Portogallo
  • Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)
  • Uzbekistan
  • Colombia

Gruppo L

  • Inghilterra
  • Croazia
  • Ghana
  • Panama

Il sorteggio di oggi ha tracciato l’intero percorso del torneo, dai gironi fino alla finale prevista a New York il 19 luglio 2026, creando scenari equilibrati e spettacolari per tifosi e squadre. Ogni gruppo, ogni segnaposto e ogni slot dei playoff contribuiranno a rendere la Coppa del Mondo 2026 un torneo unico, imprevedibile e ricco di emozioni fin dalle prime gare.

