A Washington il sorteggio della Fifa World Cup 2026, definiti i gironi e la strada verso la finale di New York

WASHINGTON DC – Il sorteggio finale del Mondiale FIFA 2026, tenutosi al John F. Kennedy Center di Washington, ha definito la composizione dei 12 gironi della prima Coppa del Mondo a 48 squadre che avrà luogo dall’11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Alcuni gruppi includono già i segnaposto riservati ai playoff di marzo, compreso quello che riguarda l’Italia che, in caso di qualificazione a marzo, sarà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.

La composizione dei gironi è la seguente:

Gruppo A

Messico

Sudafrica

Corea del Sud

Segnaposto playoff Europa D (Danimarca – Macedonia – Repubblica Ceca – Irlanda)

Gruppo B

Canada

Segnaposto playoff Europa A ( Italia – Irlanda – Galles – Bosnia)

Qatar

Svizzera

Gruppo C

Brasile

Marocco

Haiti

Scozia

Gruppo D

Stati Uniti

Paraguay

Australia

Segnaposto Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Gruppo E

Germania

Curaçao

Costa d’Avorio

Ecuador

Gruppo F

Olanda

Giappone

Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

Tunisia

Gruppo G

Belgio

Egitto

Iran

Nuova Zelanda

Gruppo H

Spagna

Capo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Gruppo I

Francia

Senegal

Segnaposto Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Norvegia

Gruppo J

Argentina

Algeria

Austria

Giordania

Gruppo K

Portogallo

Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)

Uzbekistan

Colombia

Gruppo L

Inghilterra

Croazia

Ghana

Panama

Il sorteggio di oggi ha tracciato l’intero percorso del torneo, dai gironi fino alla finale prevista a New York il 19 luglio 2026, creando scenari equilibrati e spettacolari per tifosi e squadre. Ogni gruppo, ogni segnaposto e ogni slot dei playoff contribuiranno a rendere la Coppa del Mondo 2026 un torneo unico, imprevedibile e ricco di emozioni fin dalle prime gare.