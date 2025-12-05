A Washington il sorteggio della Fifa World Cup 2026, definiti i gironi e la strada verso la finale di New York

WASHINGTON DC – Il sorteggio finale del Mondiale FIFA 2026, tenutosi al John F. Kennedy Center di Washington, ha definito la composizione dei 12 gironi della prima Coppa del Mondo a 48 squadre che avrà luogo dall’11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Alcuni gruppi includono già i segnaposto riservati ai playoff di marzo, compreso quello che riguarda l’Italia che, in caso di qualificazione a marzo, sarà nel Gruppo B con Canada, Qatar e Svizzera.
La composizione dei gironi è la seguente:
Gruppo A
- Messico
- Sudafrica
- Corea del Sud
- Segnaposto playoff Europa D (Danimarca – Macedonia – Repubblica Ceca – Irlanda)
Gruppo B
- Canada
- Segnaposto playoff Europa A (Italia – Irlanda – Galles – Bosnia)
- Qatar
- Svizzera
Gruppo C
- Brasile
- Marocco
- Haiti
- Scozia
Gruppo D
- Stati Uniti
- Paraguay
- Australia
- Segnaposto Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
Gruppo E
- Germania
- Curaçao
- Costa d’Avorio
- Ecuador
Gruppo F
- Olanda
- Giappone
- Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
- Tunisia
Gruppo G
- Belgio
- Egitto
- Iran
- Nuova Zelanda
Gruppo H
- Spagna
- Capo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Gruppo I
- Francia
- Senegal
- Segnaposto Playoff Fifa 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
- Norvegia
Gruppo J
- Argentina
- Algeria
- Austria
- Giordania
Gruppo K
- Portogallo
- Playoff Fifa 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)
- Uzbekistan
- Colombia
Gruppo L
- Inghilterra
- Croazia
- Ghana
- Panama
Il sorteggio di oggi ha tracciato l’intero percorso del torneo, dai gironi fino alla finale prevista a New York il 19 luglio 2026, creando scenari equilibrati e spettacolari per tifosi e squadre. Ogni gruppo, ogni segnaposto e ogni slot dei playoff contribuiranno a rendere la Coppa del Mondo 2026 un torneo unico, imprevedibile e ricco di emozioni fin dalle prime gare.