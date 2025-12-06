SERVE PIÙ TUTELA PER I CONSUMATORI

Meno spese impulsive, più attenzione alle truffe digitali e un crescente disagio per i rincari che accompagnano le festività. È questo il quadro tracciato dall’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDiCon), che fa il punto sulle ultime settimane di acquisti e sui comportamenti dei cittadini tra Black Friday, regali di Natale e rincari dei trasporti.

BLACK FRIDAY: PIÙ PRUDENZA, MA RESTANO LE OFFERTE FANTASMA

I consumatori stanno diventando più attenti e selettivi – spiega Ferruccio Colamaria, presidente provinciale e consigliere nazionale di UDiCon – ma la diffusione di finti sconti e pratiche poco trasparenti continua a preoccupare. Molti cittadini, attratti dalle promozioni del Black Friday, hanno segnalato rialzi dei prezzi nei giorni precedenti agli sconti o difficoltà nei resi e nelle garanzie dopo gli acquisti online. Cresce il ricorso all’e-commerce, ma con esso anche le criticità: ritardi nelle consegne, truffe digitali e problemi di assistenza post-vendita.

NATALE PIÙ SOBRIO, MA CON LO STESSO DESIDERIO DI STARE INSIEME

Nonostante l’inflazione e l’aumento dei costi dei beni primari, le famiglie italiane non rinunciano allo spirito natalizio. Tuttavia, i bilanci si fanno più prudenti: cresce la preferenza per regali utili ed essenziali, a discapito dei beni superflui. È necessario promuovere – aggiunge – iniziative che favoriscano prezzi equi e controlli reali sulle offerte commerciali. Le promozioni devono essere vantaggiose per chi compra, non uno strumento per ingannare chi si fida.

RINCARI NEI TRASPORTI NATALIZI: UNA TASSA SULL’AFFETTO

L’UDiCon denuncia anche le impennate dei prezzi di treni e voli registrate nelle settimane che precedono il Natale. Aumenti che – sottolinea il Consigliere nazionale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori – colpiscono soprattutto studenti e lavoratori fuori sede, costretti a pagare cifre esorbitanti per tornare a casa. È inaccettabile – denuncia – che tornare dalla propria famiglia diventi un lusso. Chiediamo interventi urgenti e controlli serrati su compagnie ferroviarie e aeree per garantire tariffe accessibili e trasparenti.

I CONSIGLI UDICON PER ACQUISTI E VIAGGI SICURI

Confrontare sempre i prezzi su più siti o punti vendita; evitare gli acquisti impulsivi e verificare l’affidabilità dei portali di e-commerce; prenotare con anticipo gli spostamenti natalizi e segnalare oscillazioni sospette dei prezzi. Questi i consigli di UDiCon i cui sportelli sono attivi per fornire assistenza, consulenza e tutela gratuita. I cittadini possono rivolgersi ai canali dell’associazione per segnalare abusi o pratiche scorrette. La difesa dei consumatori – conclude Colamaria – passa dalla consapevolezza e dall’unione. Solo cittadini informati possono davvero fare la differenza.

