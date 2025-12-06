Inaugurazione del Criuso Coffee L’Hub, nuovo Spazio di Cultura

È stato inaugurato il 3 dicembre il Criuso Coffee L’Hub, un nuovo e innovativo locale situato in Piazza La Ragione, nel cuore del centro storico di Roseto Capo Spulico. Il Criuso Coffee L’Hub non si presenta come un semplice bar, ma come un vero e proprio “hub” di idee e servizi, nato dalla volontà della Cooperativa Impresa Sociale Coltiviamo Bambù di coniugare tradizione e innovazione con un forte radicamento nel territorio calabrese. L’obiettivo primario del progetto è quello di diventare un punto di riferimento per la comunità locale, per l’intero territorio e per i numerosi ospiti che arrivano sull’Alto Ionio, offrendo non solo momenti di convivialità ma anche occasioni di confronto culturale e di promozione delle eccellenze enogastronomiche “made in Calabria”.

Alla base di questa iniziativa vi è una visione che va ben oltre la semplice gestione di un locale: la Cooperativa – Impresa sociale Coltiviamo Bambù si impegna a valorizzare le competenze esistenti sul territorio e a garantire servizi di qualità, creando esperienze, laboratori e momenti di incontro che coinvolgano sia i soci sia chiunque abbia interesse a partecipare. Centrale è anche l’idea di un’impresa sociale fondata sul riuso e sulla rigenerazione, capace di dare nuova vita a oggetti, tessuti, mobili e immobili, con una particolare attenzione a contrastare il consumismo e favorire uno sviluppo più sostenibile, specialmente nei centri storici.

Il progetto si sviluppa inoltre attraverso l’infrastrutturazione del territorio, mirando a intercettare nuove nicchie di mercato legate a viaggiatori interessati a un turismo sostenibile e ad attività all’aria aperta, offrendo servizi di supporto e gestione dedicati. Infine, si punta a promuovere nuove forme di accoglienza e residenzialità che superino la stagionalità estiva, creando condizioni favorevoli per la permanenza stabile e continuativa, così da sostenere lo sviluppo sociale ed economico del territorio per tutto l’anno.

Il Criuso Coffee L’Hub si configura quindi non solo come un luogo di ristoro, ma come un centro propulsore di idee e iniziative capaci di rafforzare il tessuto sociale e culturale, a partire da Roseto Capo Spulico, valorizzando le risorse locali e incentivando uno sviluppo sostenibile.

La Cooperativa Impresa Sociale Coltiviamo Bambù conferma così il suo impegno nel costruire un futuro in cui innovazione sociale, economia circolare e attenzione al territorio siano le leve fondamentali per rispondere alle esigenze di una comunità in trasformazione.

Ad accompagnare il percorso di nascita e di costituzione della Coop. Coltiviamo Bambù, due importanti realtà nazionali: l’Associazione Borghi Autentici d’Italia e Legacoop Calabria che hanno creduto fortemente in questo progetto dal forte impatto sociale e, grazie al loro contributo, la Cooperativa è diventata un progetto concreto e ha cominciato a muovere i suoi primi passi arrivando a far germogliare il suo “primo bambù”.

La cerimonia ufficiale ha visto la partecipazione delle più alte rappresentanze istituzionali locali, il Sindaco Giovanni Pugliese e l’Amministrazione Comunale, i Parroci della Comunità, Don Roberto Di Lorenzo e Don Antonio Cavallo, il Sindaco di Oriolo Simona Colotta e il Sindaco di Montegiordano e Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alto Ionio, Rocco Introcaso, la Presidente Nazionale dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia, il Presidente della Cooperativa di Comunità UnJonica, Carmelo Mundo, le autorità civili e militari, le associazioni e gli operatori economici del centro storico, a sottolineare l’importanza strategica di questo progetto per la crescita sociale, culturale ed economica del territorio.

“La nostra Cooperativa – Impresa Sociale – ha affermato la Presidente Alessandra Barletta – ha l’obiettivo di favorire l’emersione delle abilità locali e l’inserimento sociale dei soggetti più fragili. Essere un gruppo comporta la sfida quotidiana di trovare una sintesi tra varie esperienze e diverse sensibilità, ma la motivazione di vivere a Roseto e costruire qui il nostro futuro ci spinge a stare insieme e ci fa superare ogni difficoltà”.