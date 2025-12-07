Caroline Cotter in concerto

Arriva a Polistena, l’8 dicembre alle 21:30, Caroline Cotter, cantautrice statunitense capace di trasformare le sue emozioni in brani che lasciano il segno, per un’esibizione che si prospetta di accompagnare gli spettatori in un viaggio emotivo e intimo.

Ad ospitare il suo concerto chitarra e voce, tra folk contemporaneo e world music, l’Auditorium Comunale di Polistena, già pronto per l’appuntamento che rientra in Lo sguardo oltre, la stagione teatrale a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, realizzata grazie al sostegno del Comune di Polistena, la Regione Calabria e il MIC – Ministero della Cultura.

Connessione, nostalgia, gratitudine, perdita e voglia di viaggiare: sono questi gli elementi fondamentali dai quali Cotter si lascia ispirare per comporre i propri brani, per una scrittura che affronta in prima persona l’esistenza, mescolando preoccupazioni e speranze, malinconia e gioia.

“Trovatemi da qualche parte sulla strada / Portatemi nel vostro cuore e nella vostra casa”, cita uno dei suoi lavori: parole che trovano un senso negli oltre 1000 spettacoli dell’artista – in 46 stati e 18 paesi – che ha vissuto tra Stati Uniti, Spagna, Thailandia e India.

Tre album all’attivo: Dreaming as I Do (2015), Home on the River (2018) e Gently as I Go (2023), che continuano a dare la spinta a Cotter per continuare a creare brani che celebrano “gli innumerevoli modi di essere umani”. Il 2025 l’ha vista impegnata in un lungo viaggio musicale: mesi on the road attraverso gli Stati Uniti, una tournée di due mesi in Germania, e un periodo di due mesi come artista in residenza alla World Expo di Osaka, in Giappone.

Il suo talento viene riconosciuto e apprezzato a livello internazionale: per Under The Radar, magazine statunitense, Cotter “trasmette un senso duraturo di calore e accoglienza, offrendo un incoraggiante promemoria per sfruttare al meglio ogni momento”; per Americana UK, rivista con base a Liverpool, è “un inno al potere della pace, dell’amore e della gentilezza, un ascolto davvero edificante”.

L’appuntamento di lunedì 8 dicembre a Polistena, sarà un’occasione per lasciarsi condurre in un viaggio poetico ed intimo, facendosi trasportare dalla voce dolce di Cotter, e ascoltando la sua visione del mondo, delicata e autentica.

Auditorium Comunale P.zza della Pace, Polistena

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel: 345 6365109; 3398414989

Mail: info@dracma.org – www.dracmateatro.org

COSTO BIGLIETTO: 15€