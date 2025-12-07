Silvia Vavassori, mezzosoprano Davide Pelissa, organo

La diciottesima edizione di ArteinMusica si aprirà all’Oratorio dei Bianchi a Rapallo con un concerto del Duo Settesei, formato dall’organista Davide Pelissa e dalla mezzosoprano Silvia Vavassori.

Il programma sarà costruito attorno all’organo Tommaso II Roccatagliata del 1779, prezioso strumento storico dell’oratorio, e offrirà un itinerario musicale raffinato e coerente che attraversa oltre un secolo di produzione sacra e strumentale tra Rinascimento e pieno Barocco. La sequenza alternerà pagine d’organo, mottetti e composizioni vocali di grande pregio, con autori rappresentativi delle principali scuole italiane — da Erbach e Monteverdi a Frescobaldi e Cavalli — accanto alla presenza di Händel, che porta uno sguardo europeo e un gusto melodico nutrito dall’esperienza italiana.

Ne risulterà un programma ricco di contrasti espressivi, in cui meditazione, virtuosismo e devozione si bilanciano con eleganza, offrendo all’ascoltatore un percorso storico e spirituale di rara suggestione.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Rapallo e con il patrocinio della Regione Liguria.

L’ingresso è libero e gratuito.