Piazza Garibaldi, l’ira del sindaco di Livorno: «Il prefetto non ci detti le regole»

«Sono sorpreso dal tono e in parte dal contenuto delle dichiarazioni del prefetto Giancarlo Dionisi. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si era svolto in un clima di condivisione degli obiettivi e di sereno confronto sui metodi per raggiungere quegli stessi obiettivi, anche con la mia soddisfazione per i risultati che mi venivano comunicati. Poi leggo Il Tirreno e trovo dei virgolettati con un prefetto che assume atteggiamenti impositivi, che appaiono funzionali a mostrarsi nei confronti delle altre istituzioni e del sindaco in primis come quello che detta tempi e regole». (da Il Tirreno)