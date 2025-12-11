APERTE LE VENDITE PER IL “PINK FLOYD LEGEND DAY”

Dopo otto anni i Pink Floyd Legend tornano all’Auditorium Conciliazione di Roma con Pink Floyd Legend Day, in programma il 24 febbraio 2026: un evento speciale che riporta la band in una delle sedi che hanno segnato momenti importanti del loro percorso live.

Il concerto offrirà l’occasione di ascoltare una scaletta inedita per i Legend, che pur rinnovandosi attraversa l’intera produzione dei Pink Floyd — dai successi più noti alle pagine preziose dell’epoca di Syd Barrett — per un viaggio musicale che mette in luce le diverse fasi della storia della band britannica.

Con oltre 200.000 spettatori negli ultimi anni e produzioni come Atom Heart Mother con coro e orchestra, The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, Animals con la Battersea Power Station in mapping 3D e The Wall (tutte firmate Gilda Petronelli / Menti Associate), i Legend confermano la qualità e la cura con cui da sempre restituiscono dal vivo la complessità e la forza evocativa del repertorio dei Pink Floyd. Tra i progetti che hanno segnato il loro percorso figura anche il format del Pink Floyd Legend Day, che nel 2024 ha riscosso il tutto esaurito al Teatro Arcimboldi di Milano.

L’evento vedrà anche la partecipazione dei bambini del Musical Weekend, il percorso formativo ideato da Francesca Cipriani e dedicato ai giovani talenti del teatro musicale, già coinvolti in precedenti collaborazioni con i Pink Floyd Legend.

I biglietti (da €39 + d.p.) sono disponibili sui circuiti di prevendita abituali.