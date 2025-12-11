TUTTO ESAURITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE AUTUNNO INVERNO DI FRANCESCA FELICE

Il Bos Primigenius, l’antenato della nostra vacca podolica, mirabilmente scolpito 12mila anni fa nella pietra della Grotta del Romito a Papasidero, da quello che archeologi e ricercatori da tutto il mondo considerano il Michelangelo della Preistoria; i Bronzi di Riace, i guerrieri ed icone della Grecia classica più famosi al mondo; Sybaris, la Polis più opulenta e rivoluzionaria del mondo antico, dove fu registrato il primo brevetto della storia, una ricetta gastronomica e da cui deriva il termine sibarita usato nella gran parte delle lingue del mondo e che da 2700 anni è sinonimo di lusso e raffinatezza e Italìa, l’antico nome della Calabria poi attribuito a tutta la Penisola Italiana. Sono, questi, i quattro Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria scelti per impreziosire la nuova collezione disegnata dall’Architetto Francesca Felice (FFA) per l’Autunno-Inverno e realizzata in velluto e cotone dalla Fabbrica Tessile Bossio di Calopezzati.

OSPITI DA TUTTA LA REGIONE ACCOLTI DA FORTUNATO AMARELLI E LENIN MONTESANTO

A svelare tutti i dettagli della nuova collezione è stata qualche minuto fa l’AMARELLI FASHION MID condotto da Roberto Cannizzaro, creative Manager di Roka Produzioni, il partecipatissimo evento promosso in partnership con la Fabbrica ed il Museo della Liquirizia Amarelli ospitato nel prestigioso Factory Store, a Corigliano-Rossano, con la partecipazione straordinaria del RIVA Restaurant & Lounge Bar di Falerna, in tour dal Tirreno nella Sibaritide, alla presenza, coordinati da del padrone di casa Fortunato Amarelli che ha accolto ospiti e personalità da tutta la regione, di Lenin Montesanto che ha ribadito la visione ed i contenuti strategici sottesi al progetto di impresa culturale e di Francesca Felice, ideatrice dello stesso.

DOPO LA CANAPA E LA GINESTRA CALABRESI, ARRIVANO LE POCHETTE IN VELLUTO

Nell’Aperçu #3 è stata presentata una nuova sfumatura del progetto di impresa culturale ideato da FFA, lanciata ufficialmente la scorsa estate a Palazzo Cherubini, nel centro storico di Rossano, con le borse di ginestra e canapa calabresi ed altri prodotti realizzati dalla Fabbrica Tessile Bossio di Calopezzati, i cui concept e contenuti strategici della Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying (ideatore del progetto regionale dei MID per Calabria Straordinaria) si avvalgono della comunicazione creativa di Roka Produzioni.

AMARELLI FASHION MID FA IL PIENO DI MESSAGGI

Sono tanti e diversi i messaggi augurali che gli organizzatori hanno ricevuto: dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al Sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra, dal Primo Cittadino di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, al presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante; dal consigliere regionale Elisabetta Santoianni, fino all’assessore regionale Eulalia Micheli.

VELLUTO E COTONE RACCONTANO I MID DELLA CALABRIA STRAORDINARIA

Stampate con materiali non tossici – ha illustrato Francesca Felice – tagliate a mano, rifinite con fili di cotone e manifattura artigianale, le borse, tutte in morbido velluto e con fodera di cotone si differenziano tra quelle che contengono il pattern MID all’interno o all’esterno della stessa. Nel primo caso la chiusura è impreziosita da una spilla; nel secondo da una nappa.

UNA LIMIETD EDITION PER AMARELLI FASHION MID

Il prodotto artigianale, identitario e esclusivo, al suo interno, è impreziosito da 3 confezioni di liquirizia Amarelli, un’edizione limitata da collezionare. Le iconiche scatoline di metallo da 20g, raffiguranti ciascuna in chiave POP i 3 MID selezionati per la nuova declinazione del progetto d’impresa culturale Mid Pop Design di FFA, contengono COLORIZIA, piccoli confetti di liquirizia morbida all’anice ricoperta da un sottile strato di zucchero, dai gradevoli colori naturali.

SE L’IMPRESA È DONNA, 4 TESTIMONIAL D’ECCEZIONE

Come testimonial di questa nuova aperçu, anticipata da uno shooting fotografico ospitato all’interno del Museo della Liquirizia Amarelli e che ha visto la collaborazione con il consulente di immagine Antonio Russo e gli accessori preziosi della Gioielleria Curto, sono state scelte quattro professioniste e imprenditrici calabresi che quotidianamente interpretano e comunicano l’identità e la bellezza della nostra terra.

MARIA PRAINO, AMMINISTRATORE UNICO MAGISA

Maria Praino, imprenditrice agricola e Amministratore Unico della MSG Srl Società Agricola, guida del marchio Riso di Sibari – Magisa, unica riseria del Centro-Sud Italia, da Ferrara a Lampedusa. La sua attività si fonda su una visione imprenditoriale chiara e solida, sostenuta dalla forza dell’unità familiare, dal supporto costante delle due sorelle e dalla determinazione ereditata dal padre. Questi valori hanno contribuito a trasformare un progetto nato dal territorio in un’eccellenza risicola riconosciuta in tutto il Belpaese.

FRANCESCA MANNIS, LA CHEF E MIXOLOGIST DEL RIVA DI FALERNA

Una laurea in giurisprudenza, un’approfondita formazione ed esperienza nel mondo del food & beverage, Francesca Mannis è oggi tra le più autorevoli interpreti della cucina contemporanea di pesce, file rouge del ristorante di cui ha ideato format cucina e bar, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna (Cz). Prima di affermarsi come chef executive, si è distinta nel mondo della mixology competitiva, partecipando a gare di livello nazionale e internazionale.

CONCETTA SCHIARITI, PENNA DEL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

Tra le firme di Corriere Economia, l’inserto economico del Corriere del Mezzogiorno, edizione locale del Corriere della Sera, Concetta Schiariti attraverso la sua penna racconta l’economia della cultura e la cultura dell’economia. Giornalista professionista dal 2004, ha scritto per il Quotidiano del Sud, La Stampa, La Gazzetta del Sud. Tra le altre cose, è stata autrice per programmi radiofonici Rai e giornalista/autrice/conduttrice del programma televisivo “La C Economia” di LaC TV. Oggi ricopre anche la carica di vicepresidente vicario dell’istituto bancario BCC Calabria Ulteriore. Dal 2013 è responsabile della comunicazione, promozione, marketing, statistiche dell’Autorità di Sistema dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

ANTONELLA GULLÀ E LA PRODUZIONE DI UOVA PIÙ IMPORTANTE DEL SUD ITALIA

Insieme al marito Gabriele, Antonella Gullà è alla guida dell’esperienza imprenditoriale più importante del Sud Italia per la produzione di uova biologiche. Nell’allevamento bio di Crotone, le galline mangiano solo cereali biologici, sono allevate in spazi coperti dotati di tutte le strutture per garantire il massimo benessere animale e ogni giorno sono libere di razzolare nei pascoli alberati a loro disposizione. In pochi anni la loro azienda agricola ha saputo imporsi in diversi mercati regionali e nazionali.

SI BRINDA CON COCKTAIL IDENTITARIO ALLA LIQUIRIZIA E SAMBUCA

Nel corso dell’evento è stato presentato, preparato da Francesca Mannis, il cocktail dedicato alla liquirizia, realizzato con il nuovo liquore prodotto con estratti di liquirizia calabrese al profumo di anice ed estratti di fiori di sambuco bianco, che nella sua elegante bottiglia total-black rappresenta l’ultima novità del brand Amarelli. É stato accompagnato dalla degustazione del ricercatissimo panettone artigianale ed identitario di liquirizia e clementine, con copertura di cioccolato fondente. Entrambi sono acquistabili nel Factory Store.