La Corale Polifonica Cellese per il tradizionale concerto

La XVIII edizione della rassegna ArteinMusica, promossa dall’Associazione Culturale Rapallo

Musica ETS in collaborazione con il Comune di Rapallo e con il patrocinio della Regione

Liguria, si conclude con il tradizionale concerto natalizio nella Basilica dei SS. Gervasio e

Protasio.

L’appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio 2026, alle ore 16.00, con il Concerto della

Corale Polifonica Cellese, diretta da Eleonora Molinari.

Nel 2025, la Corale Polifonica Cellese ha celebrato il prestigioso traguardo dei 40 anni di attività e

Rapallo Musica ha voluto omaggiare questo importante anniversario invitando l’ensemble a esibirsi

nella cornice della Basilica per il concerto natalizio di inizio anno.

Il programma proposto offrirà un viaggio nella tradizione musicale del Natale attraverso epoche e

stili diversi: dalla purezza luminosa della polifonia rinascimentale alle intense atmosfere della

musica sacra ottocentesca, fino alle moderne rielaborazioni di canti tradizionali europei. La varietà

dei brani metterà in risalto la duttilità vocale della Corale, capace di interpretare con equilibrio tanto

il repertorio colto quanto le pagine popolari, in un percorso che unisce devozione, poesia e

suggestioni sonore tipiche del tempo natalizio.

Attualmente la Corale è composta da circa 30 elementi e il suo repertorio, nato come vocazione a

cappella, si è progressivamente ampliato abbracciando generi diversi: dal canto sacro di differenti

epoche alle canzoni profane d’autore, dalla musica popolare a composizioni classiche,

contemporanee e leggere.

Ingresso libero e gratuito.