La Corale Polifonica Cellese per il tradizionale concerto

La XVIII edizione della rassegna ArteinMusica, promossa dall’Associazione Culturale Rapallo
Musica ETS in collaborazione con il Comune di Rapallo e con il patrocinio della Regione
Liguria, si conclude con il tradizionale concerto natalizio nella Basilica dei SS. Gervasio e
Protasio.
L’appuntamento è fissato per domenica 4 gennaio 2026, alle ore 16.00, con il Concerto della
Corale Polifonica Cellese, diretta da Eleonora Molinari.
Nel 2025, la Corale Polifonica Cellese ha celebrato il prestigioso traguardo dei 40 anni di attività e
Rapallo Musica ha voluto omaggiare questo importante anniversario invitando l’ensemble a esibirsi
nella cornice della Basilica per il concerto natalizio di inizio anno.
Il programma proposto offrirà un viaggio nella tradizione musicale del Natale attraverso epoche e
stili diversi: dalla purezza luminosa della polifonia rinascimentale alle intense atmosfere della
musica sacra ottocentesca, fino alle moderne rielaborazioni di canti tradizionali europei. La varietà
dei brani metterà in risalto la duttilità vocale della Corale, capace di interpretare con equilibrio tanto
il repertorio colto quanto le pagine popolari, in un percorso che unisce devozione, poesia e
suggestioni sonore tipiche del tempo natalizio.
Attualmente la Corale è composta da circa 30 elementi e il suo repertorio, nato come vocazione a
cappella, si è progressivamente ampliato abbracciando generi diversi: dal canto sacro di differenti
epoche alle canzoni profane d’autore, dalla musica popolare a composizioni classiche,
contemporanee e leggere.
Ingresso libero e gratuito.
